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ПолитикаЭкономика

Германия очнулась? В Берлине прошел митинг против друзей Путина

4.3тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 27 мая, в центре Берлина прошли протесты против политики России и тех, кто ее поддерживает.

Как передает "УКРИНФОРМ", в столице Германии прошли две акции, инициаторами которых стали правопопулисты, поддерживающие РФ, а также их политические оппоненты.

Для сохранения правопорядка было задействовано более 2 тис. полицейских. Им пришлось применить перечный газ для недопущения столкновений.

ukrinform

ukrinform

ukrinform

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Правопопулисты - участники "Альтернативы для Германии", так называемые АдГ. Они, являясь сторонниками, в частности, политики президента РФ Владимира Путина, вместе с другими использовали плакаты и транспаранты с надписями кириллицей.

Отмечается, что одними из основных приверженцев движения являются российские немцы, которые в основном и голосовали за эту партию на прошлогодних парламентских выборах в Германии.

В свою очередь их оппоненты, участники альянса "Остановите ненависть - остановите АдГ" использовали на демонстрации лозунг "Рассизм - не альтернатива". Они и выступили против "друзей Путина".

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

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По данным полиции, вместо 10 тысяч правопопулистов на демонстрации собралось вдвое меньше участников. Тех же, кто выступил против "нового нацизма", было впятеро больше - порядка 25 тысяч.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Германия попала в скандал из-за "российского" Крыма.

Место
ГерманияБерлин
Объекты
протестмитинг
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