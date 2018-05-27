Германия очнулась? В Берлине прошел митинг против друзей Путина

В воскресенье, 27 мая, в центре Берлина прошли протесты против политики России и тех, кто ее поддерживает.

Как передает "УКРИНФОРМ", в столице Германии прошли две акции, инициаторами которых стали правопопулисты, поддерживающие РФ, а также их политические оппоненты.

Для сохранения правопорядка было задействовано более 2 тис. полицейских. Им пришлось применить перечный газ для недопущения столкновений.

ukrinform

ukrinform

ukrinform

Правопопулисты - участники "Альтернативы для Германии", так называемые АдГ. Они, являясь сторонниками, в частности, политики президента РФ Владимира Путина, вместе с другими использовали плакаты и транспаранты с надписями кириллицей.

Отмечается, что одними из основных приверженцев движения являются российские немцы, которые в основном и голосовали за эту партию на прошлогодних парламентских выборах в Германии.

В свою очередь их оппоненты, участники альянса "Остановите ненависть - остановите АдГ" использовали на демонстрации лозунг "Рассизм - не альтернатива". Они и выступили против "друзей Путина".

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

ukrinform

По данным полиции, вместо 10 тысяч правопопулистов на демонстрации собралось вдвое меньше участников. Тех же, кто выступил против "нового нацизма", было впятеро больше - порядка 25 тысяч.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Германия попала в скандал из-за "российского" Крыма.