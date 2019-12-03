Признали вину спецслужб: Германия обвинила Кремль в громком убийстве

Расследование громкого убийства активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине планирует взять на себя Федеральная прокуратура Германии.

Как сообщает Deutsche Welle, это означает, что немецкие следственные органы официально подозревают власти России в организации убийства. Так, расследование подобных преступлений относится к компетенции Федеральной прокуратуры только при подозрении, что в них замешаны спецслужбы другого государства.

Журналисты отметили, что в таком случае дипломатический конфликт между Германией и Россией станет неизбежным.

Зелимхан Хангошвили livejournal.com

Предполагаемого убийцу Хангошвили задержали в день преступления благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.

В совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Dossier Center и Spiegel Online пришли к выводу, что "Соколов" ездил в Берлин "под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности".

В частности, "Соколов", будучи 49-летним, получил российский ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) только в июле 2019 года, а паспорт, по которому поехал за границу – за 11 дней до заполнения заявки на визу.

По адресу, где якобы он проживет в России, человека с таким именем никто не знает. Телефон места работы "Соколова" – ЗАО "Руст", заявленный в пакете документов для шенгенской визы, полностью совпадает с номером компании во владении министерства обороны РФ.

Кроме того, человека, чье имя, место и дата рождения соответствовали бы данным, указанным в паспорте и визовой заявке "Вадима Соколова", нет ни в одной из доступных баз данных российских граждан, имеющихся в распоряжении расследователей.

В Кремле в это же время категорически отвергают обвинения в причастности государства к преступлению.

Подозреваемый в убийстве Зелимхана Хангошвили topcor.ru

Зелимхан Хангошвили воевал во второй чеченской войне на Северном Кавказе против российских войск в 2001-2005 годах. Полевой командир был близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова.

Жил в горном районе Панкисского ущелья Грузии, а в Германию уехал после 2015 года, пережив попытку покушения в Тбилиси.

Как сообщал OBOZREVATEL, 40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что этим преступлением президент Владимир Путин "послал черную метку" немецкому руководству.

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