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30 апреля • обновлено в 16:45
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Германия начала тестировать вакцину против COVID-19 на людях

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В Германии начались клинические испытания потенциальной вакцины против коронавируса на людях.

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Исследования проводит немецкая компания BioNtech совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, сообщает CNN.

"Двенадцать участников исследования были вакцинированы экспериментальным препаратом BNT162 в Германии с начала исследования 23 апреля 2020 года", – говорится в сообщении компании.

Германия проводит испытание вакцины от коронавируса

Германия проводит испытание вакцины от коронавируса

pixabay

На следующей неделе такие же испытания начнут проводить и в США. Если они окажутся успешными, вакцина может быть готова к экстренному применению уже осенью.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, массовое производство вакцины от COVID-19 может быть налажено только к концу 2021 года.

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Тема
Коронавирус
Место
Германия
Тег
болезнь
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