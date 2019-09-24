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24 сентября • обновлено в 18:42
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Германия массово выдает визы жителям Донбасса с паспортами России: подробности скандала

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С апреля 2019 года Германия выдала около 100 тысяч виз собственникам российских паспортов, в том числе и жителям оккупированного Донбасса, которые получили гражданство РФ.

Об этом сообщила в интервью Bild депутат Свободной демократической партии Рената Альт, которая отправила соответствующий запрос в правительство.

Из ответа следует, что Германия не делает различия для обычных российских паспортов и тех, которые российские власти с нарушением международного права раздают в Донецкой и Луганской областях.

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Германия выдает визы жителям ОРДЛО с паспортами РФ

Германия выдает визы жителям ОРДЛО с паспортами РФ

Примечательно, что в ответе депутату правительство Германии раскритиковало указ президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей.

Рената Альт осудила правительство Германии из-за паспортов России

Рената Альт осудила правительство Германии из-за паспортов России

PR

"Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел провозглашают речи в поддержку украинского правительства. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!" – возмутилась на это Альт.

По ее словам, таким образом подрываются все усилия по деэскалации и установлению мира в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эстония отказалась признавать паспорта России, которые выдавали жителям временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Германия
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что свиньи усраинские, перемоги закончились.
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Мало германию в 45 еб....ли !Не дошло!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А что такого, разве есть какие-то запреты для граждан России?
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