Германия массово выдает визы жителям Донбасса с паспортами России: подробности скандала

С апреля 2019 года Германия выдала около 100 тысяч виз собственникам российских паспортов, в том числе и жителям оккупированного Донбасса, которые получили гражданство РФ.

Об этом сообщила в интервью Bild депутат Свободной демократической партии Рената Альт, которая отправила соответствующий запрос в правительство.

Из ответа следует, что Германия не делает различия для обычных российских паспортов и тех, которые российские власти с нарушением международного права раздают в Донецкой и Луганской областях.

Германия выдает визы жителям ОРДЛО с паспортами РФ

Примечательно, что в ответе депутату правительство Германии раскритиковало указ президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей.

Рената Альт осудила правительство Германии из-за паспортов России PR

"Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел провозглашают речи в поддержку украинского правительства. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!" – возмутилась на это Альт.

По ее словам, таким образом подрываются все усилия по деэскалации и установлению мира в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эстония отказалась признавать паспорта России, которые выдавали жителям временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

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