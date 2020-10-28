Германия и Франция ввели жесткий карантин

Во Франции и Германии ввели карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Французский президент Эммануэль Макрон объявил, что ограничительные меры вступят в силу с 30 октября и будут действовать до 1 декабря, передает Reuters.

Выйти из дома можно будет только на работу, к врачу, близкому родственнику, за продуктами или чтобы погулять недалеко от места проживания. Но для этого нужно будет специальное удостоверение.

Бары и рестораны работать не будут. Также будут запрещены публичные собрания и выезд из своего региона.

Продолжат работать школы и будут разрешены посещения в домах престарелых.

"Я решил, что надо с пятницы ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", – сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что внутренние границы Евросоюза останутся открытыми.

Решение будет пересмотрено через две недели. Если ситуация улучшиться, то власти немного смягчат ограничения.

В Германии карантин вступит в силу со 2 ноября и продлится как минимум до декабря.

Так, в стране будут закрыты рестораны, кинотеатры и фитнес-центры. Людям будет разрешено собираться группами не более 10 человек.

При этом школы и детские сады продолжат работу при условии соблюдения гигиенических требований.

Как сообщал OBOZREVATEL, решительные меры из-за COVID-19 ввели Испания, Италия, Великобритания, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Чехия, Польша и Греция.