Германия и Франция проведут саммит "нормандского формата" по Украине: что известно

Германия и Франция планируют провести саммит в "нормандском формате" по Украине в Париже.

Мероприятие запланировано на ближайшее время. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7, передают "РИА Новости".

Коллаж

"Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то эта пройдет в Париже", – сказала Меркель.

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