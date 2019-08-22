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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Почему бы Трампу не предложить Путину купить Аляску?

1.3т

Американская компания CNN непонятно с какой целью запустила "утку", ссылаясь на "высокопоставленного чиновника" администрации президента США, о том, что Трамп якобы договорился с президентом Франции Макроном о возвращении России в G8, ныне G7. Макрон поспешил опровергнуть эту "договоренность".

Новости
Возвращению Путина нужно сопротивляться

Следует заметить и запомнить одну характерную особенность Дональда Трампа – он любит блефовать и порой выдает желаемое за действительное. Как мы видим из его недавних заявлений – Трамп предложил Дании продать Гренландию. На что премьер –министр Дании ответила: Гренландия не продается. Трамп обиделся и отменил свой визит в Данию, запланированный на сентябрь. Почему бы Трампу не предложить Путину купить Аляску? Это ведь когда-то была исконно русская земля и Путин будет рад отвалить за нее немалый куш. Вообще-то новой администрации Украины надо быть предельно осторожной во взаимоотношениях с Трампом. Он может запросто подставить Зеленского так, что потом будет сложно выпутываться.

Новости
Почему Трамп так любит Путина

Сегодня у Трампа одна задача – переизбраться на второй срок и ради этого он готов на все тяжкие. Как показывают опросы: работу Трампа в должности президента одобряют не более 40% населения Америки и две трети штатов настроены против него, хотя это ничего не значит. Плохую службу ему может сослужить рынок, если Америка в начале 2020 уйдет в рецессию. Это определенно похоронит надежду Трампа на второй срок. Сегодня тучи над Трампом хотя и сгущаются, однако не настолько, чтобы делать однозначные выводы. Европа пока не хочет видеть Россию в G8, о чем высказались в Германии и Великобритании. Только Италия готова проголосовать за возвращение России в G8. Канада и Япония, как нам известно, также против. Поэтому Трампу "ловить" в G7 нечего, как бы не хотел он сделать Путину подарок, а подобные "утки" лишь подогревают внешнеполитическую атмосферу и напряженность.

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Персоны
Эммануэль Макрон Дональд Трамп
Место
США
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
У мokши не тот менталитет, чтоб честно по рынку купить. Ей проще отжать. Алясканаш? Или слабо на Штаты тявкать, а только из под тишка на слабого гибридно нападать?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Пацак Йуханиди, Или ждать когда для нее отжмет земли у Польши, Венгрии, Румынии или подарят???
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