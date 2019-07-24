Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Перестановки в мире: Кремль не ждет ничего хорошего

40.3т

Все, кто пожелают обсудить с президентом России Владимиром Путиным какую-то проблему или взять у него интервью, должны понимать: они имеют дело с невменяемым человеком.

Владимир Путин

Владимир Путин

Не в смысле полного умопомешательства, а в смысле неадекватного восприятия процессов, происходящих как в России, так и во всем мире. Пока с ним говорят и считаются, только время, когда его перестанут слушать и приглашать на международные встречи приближается с каждым днем. Завтра должно быть объявлено о вступлении в должность Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Это не сулит Кремлю ничего хорошего с берегов туманного Альбиона и холодный ветер в сторону Москвы подует оттуда очень скоро. Не следует забывать – Великобритания это ядерная держава и говорить с ней: пошла вон, не получится.

Новости
Переболеть Украиной России не удалось

В Германии по всей видимости новым Канцлером станет Генсек ХДС Аннагрет Крамп-Карренбауэр, которая уже не раз жестко критиковала Кремль и Путина, призывая закрыть порты Германии для российских судов и даже начать процесс свертывания экономических отношений с Россией. Меркель уже заявила о своем уходе из политики в 2021 году. В цитадели капитализма - Соединенных Штатах, над президентом Трампом, явно благоволящем Путину, сгущаются тучи. Если Конгресс решит обнародовать все его преступления и проступки, начав процедуру импичмента, то шансы выиграть выборы в 2020 у Трампа начнут стремительно таять. Его поражение станет для Путина ударом ниже пояса. Никого уже не удивляют издевки Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, севшего в кресло Путина на саммите G20: "Мне сказали, что там, где надпись "Россия" это пустое место".

Новости
Новости Крымнаша. Слезы предателей: очень сильно нас тут обижают

Эстония, Литва, Латвия, Польша, Грузия и еще целый ряд европейских стран открыто выражают свое отрицательное отношение не только лично к Путину, но и к его окружению. Как в такой атмосфере Россия может строить нормальные политические и экономические отношения с соседями и другими странами мира? - большая загадка. Впрочем, Путина это не смущает. Он даже готов вообще отказаться от международного общения, лишь бы в самой России его маниакальное поведение одобряло большинство оболваненного населения. Для Запада глава российского государства становится проблемой. Убрать экономически его можно и одновременно нельзя, поскольку образуется вакуум власти и кем он будем заполнен никто не знает. Запад очень не хочет повторения 1917 года. К распаду России Запад тоже пока не готов, так как ядерное оружие окажется у нескольких новых государственных образований.

Новости
Новости Крымнаша. Чтобы выйти из рабства, нужно 40 лет пустыни

В этой связи, новой власти Украины не следует пытаться пробежать по "минному полю" внешнеполитических ловушек с надеждой не подорваться. Шанс проскочить очень невелик. Через два года окружающий мир может стать совсем иной и это желательно предвидеть и спрогнозировать сегодня, а не ждать "у моря погоды". В Киеве должны понимать: Путин не заинтересован в прекращении гибридной войны в Украине и его "троянский конь" в виде партии ОПЗЖ, прошедшей в Верховную Раду, будет делать все возможное для отравления любых позитивных экономических и политических процессов в Украине.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Герман Обухов Герман Обухов
Персоны
Владимир Путин Борис Джонсон
Место
Россия
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
33
29
Смешно
144
Интересно
38
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Сельский обозреватель))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Знова этот беззубый алкалоид Облюхов захрюкал для какелов)))) В США он нах никому не всрався, но на подачках издательств сводит концы с концами)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
бредни идиота.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
an and
an and
Нэзабаром Сравні, а чтоине так написано слабо сказать и аргументировать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Зато сурового идиота, потому как с Челябинска он. ))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel