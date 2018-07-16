Геополитическая катастрофа: в ЕС рассказали о спецоперации Путина по Украине

Российская Федерация готовит операцию "Пророссийская Украина", и в случае успеха Кремля страны Европейского Союза будет ждать геополитическая катастрофа.

"Кремль ведет широкомасштабную подрывную деятельность против Центрально-Восточной Европы и приложит все усилия, чтобы пророссийский кандидат на пост президента Украины выиграл выборы в марте 2019 года", - пишет "Польское радио".

Кроме того, Москва тратит огромные суммы и прилагает все усилия, чтобы пророссийские политики, враждебно настроенные к независимости Украины, работали в офисах украинских политических сил.

При этом в последнее время российские спецслужбы обратили особое внимание на украинские патриотические организации, и теперь РФ в массовом масштабе вводит туда своих агентов.

"Украинское государство заражено пророссийскими кадрами и агентами Кремля. Сейчас они организованы, мобилизованы и ожидают создания полезных условий для радикального изменения вектора украинской внешней политики в сторону России", – говорится в сообщении.

В издании подчеркивают, что российское вмешательство в президентские выборы в Украине является вызовом для всей системы международной безопасности.

"Если кремлевский сценарий российского вмешательства в выборы в Украине окажется успешным, - это будет геополитическая катастрофа в европейском и глобальном масштабе. Российский империализм возродится из пепла и немедленно начнет дестабилизировать всю Центрально-Восточную Европу. Балтийские государства, Польша, Румыния станут целью российской агрессии и сценой интенсивной гибридной войны. В случае воплощения в жизнь такого сценария вся западная цивилизация окажется над пропастью", – резюмировали журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАТО потребовало от Российской Федерации вывести войска с территории Украины.