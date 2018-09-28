Аналитики из групп Bellingcat и The Insider установили – солсберский отравитель "Руслан Боширов" таки настоящий полковник ГРУ, дипломированный "Щирлиц", а не самоучка и любитель шпилей. Настоящее его имя – Анатолий Чепига и он – "Герой России". Обучение проходил на рубеже веков в ДВОКУ – Дальневосточном высшем общевойсковом училище, где его имя теперь выбито золотыми буквами на памятнике Рокосовскому. ДВОКУ гордится своим выпускником, которому звание "Героя России" в декабре 2014 г. присвоил Путин.

Присвоил за Украину. Чеченская война, в которой участвовал Чепига, давно отгремела, в Сирию российские войска войдут только в сентябре 2015 г., а до неудачного переворота в Черногории, где он также засветился, еще два года. Так что, отличится офицер спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ мог только в силовых операциях в Украине.

Возможны три варианта.

Первый, организация расстрела снайперами демонстрантов на Майдане. Судя по тому количеству взаимоисключающих версий, которые Москва время от времени вбрасывает, чтобы убедить – это не я, организацией расстрела занимались "грушники". Москва не знает, какой информацией по этой теме владеет Украина, и почему она не спешит ее публиковать. Поэтому нервничает, и периодически рассказывает сказки: то всех убил Парубий, то про грузинских снайперов. Так как тема со снайперами "зависла", а Майдан победил, то операцию следует признать проваленной, и "Героя России" за нее давать нельзя, – это оскорбительно для коллектива ее силовиков.

Новости Россию будут бить

За захват Крыма "героев" не давали, только медали, поскольку геройствовать особо не получилось, – не стреляли. Остаются два варианта: Иловайск и вторжение в Приазовье.

Наиболее вероятный – Иловайск. Именно там и мог отличиться спецназовец Чепига – специалист по грязным, а потому тайным операциям. Под Иловайском с российскими армейцами был договор о пропуске из окружения подразделений ВСУ во избежание ненужных потерь с обеих сторон. Гарантией было "слово офицера" армейцев, но вопреки ему, по выходящим из окружения открыли огонь в "зеленом коридоре". Очень вероятно, что огонь первыми начали вести части спецназа ГРУ и принудили к этому армейцев. В истории РККА известен похожий случай конфликта армейцев и чекистов в 1920 г. Тогда после перехода через Сиваш красноармейцы не выполнили приказ "чекистов", отказались стрелять по махновцам и выпустили тех из Крыма. Под Иловайском армейцы не столь решительно игнорировали "чекистов", и Чепига мог быть тем исполнителем, который их к этому принуждал на месте.

Так что, "Героя России" Чепига получил за нарушение "слова офицера", правил войны и за расстрел в "зеленом коридоре" нескольких сотен украинских военных. Как всегда, в России, начиная с Суворова, генералиссимусов и "героев" чаще и громче дают палачам и карателям, чем воинам.

Вариант получения Чепигой "героя" за Иловайск – самый вероятный, но нельзя совсем исключить и вариант с вторжением в Приазовье. Никакого "ополчения ДНР" в Приазовье не было, а его немногочисленные жители "прихода России" не желали. В самом крупном городе – Новоазовске перед войной было 16 тыс. жителей, в Тельманово – 3 тыс., другие населенные пункты не дотягивали и до тысячи человек. Даже технически ополчение из них не собрать. Мэр Новоазовска к "явлению РФ" отнеся отрицательно и герб Украины на горсовете висел полгода, на зло оккупантам. В Приазовье в День Независимости Украины вторглись именно войска РФ, перейдя границу без объявления войны. "Ополчение ДНР" имелось лишь в 50 км к северу от Новоазовска и пребывало в "разобранном состоянии". В Интернете тогда выложили видео "зачистки" одного из населенных пунктов россиянами. По нему шли кадыровцы в военной форме с оружием и радостно кричали: "Зачыстка!". В 1939 г. "Минские "финны" шли на финские мины", в 2014 г. чеченцы изображали из себя "народ Донбасса". Руководить такой операцией прикрытия и мог полковник Чепига, имея опыт чеченской войны. Так как дошли до Широкино и все "зачыстылы", а обеспокоенное ОНН не заявило о вторжении российских войск в Приазовье, то можно было считать, что операция прошла успешно и дать полковнику "героя".

Полковник Чепига, особенно после визита в Солсбери, может гордиться – теперь его имя в одном ряду с героем СССР Рамоном Меркадером – убийцей Троцкого, с печально известным Павлом Судоплатовым, более удачливым лондонским отравителем – Андреем Луговым и другими "русскими витязями" яда и кинжала, разной степени известности.

Новости Герои России

Вехи биографии полковника Чепиги: Великобритания – Украина – Черногория – Нидерланды, откуда он вместе с "Петровым" был выслан полицией по подозрению в организации кибератаки, и наконец, Ичкерия-Чечня, – это история в одним лице истории России как государства-террориста. История, заверенная справкой от Генштаба ВС РФ, что в задании его Главного управления на Хорошевском шоссе, 76-Б в Москве постоянно живут этот и другие "герои России", когда не убывают в загранкомандировки.

Надежней справки от Генштаба ВС России только Мария Захарова, красивей которой только автомат "Калашникова". Остается лишь один вопрос: кто и когда поставит "точку У" в этой слишком затянувшейся истории?