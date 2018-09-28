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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк и археолог Все статьи автора

Генштаб ВС РФ выдал справку: Россия – государство-террорист

5.2т

Аналитики из групп Bellingcat и The Insider установили – солсберский отравитель "Руслан Боширов" таки настоящий полковник ГРУ, дипломированный "Щирлиц", а не самоучка и любитель шпилей. Настоящее его имя – Анатолий Чепига и он – "Герой России". Обучение проходил на рубеже веков в ДВОКУ – Дальневосточном высшем общевойсковом училище, где его имя теперь выбито золотыми буквами на памятнике Рокосовскому. ДВОКУ гордится своим выпускником, которому звание "Героя России" в декабре 2014 г. присвоил Путин.

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Присвоил за Украину. Чеченская война, в которой участвовал Чепига, давно отгремела, в Сирию российские войска войдут только в сентябре 2015 г., а до неудачного переворота в Черногории, где он также засветился, еще два года. Так что, отличится офицер спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ мог только в силовых операциях в Украине.

Возможны три варианта.

Первый, организация расстрела снайперами демонстрантов на Майдане. Судя по тому количеству взаимоисключающих версий, которые Москва время от времени вбрасывает, чтобы убедить – это не я, организацией расстрела занимались "грушники". Москва не знает, какой информацией по этой теме владеет Украина, и почему она не спешит ее публиковать. Поэтому нервничает, и периодически рассказывает сказки: то всех убил Парубий, то про грузинских снайперов. Так как тема со снайперами "зависла", а Майдан победил, то операцию следует признать проваленной, и "Героя России" за нее давать нельзя, – это оскорбительно для коллектива ее силовиков.

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За захват Крыма "героев" не давали, только медали, поскольку геройствовать особо не получилось, – не стреляли. Остаются два варианта: Иловайск и вторжение в Приазовье.

Наиболее вероятный – Иловайск. Именно там и мог отличиться спецназовец Чепига – специалист по грязным, а потому тайным операциям. Под Иловайском с российскими армейцами был договор о пропуске из окружения подразделений ВСУ во избежание ненужных потерь с обеих сторон. Гарантией было "слово офицера" армейцев, но вопреки ему, по выходящим из окружения открыли огонь в "зеленом коридоре". Очень вероятно, что огонь первыми начали вести части спецназа ГРУ и принудили к этому армейцев. В истории РККА известен похожий случай конфликта армейцев и чекистов в 1920 г. Тогда после перехода через Сиваш красноармейцы не выполнили приказ "чекистов", отказались стрелять по махновцам и выпустили тех из Крыма. Под Иловайском армейцы не столь решительно игнорировали "чекистов", и Чепига мог быть тем исполнителем, который их к этому принуждал на месте.

Так что, "Героя России" Чепига получил за нарушение "слова офицера", правил войны и за расстрел в "зеленом коридоре" нескольких сотен украинских военных. Как всегда, в России, начиная с Суворова, генералиссимусов и "героев" чаще и громче дают палачам и карателям, чем воинам.

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Вариант получения Чепигой "героя" за Иловайск – самый вероятный, но нельзя совсем исключить и вариант с вторжением в Приазовье. Никакого "ополчения ДНР" в Приазовье не было, а его немногочисленные жители "прихода России" не желали. В самом крупном городе – Новоазовске перед войной было 16 тыс. жителей, в Тельманово – 3 тыс., другие населенные пункты не дотягивали и до тысячи человек. Даже технически ополчение из них не собрать. Мэр Новоазовска к "явлению РФ" отнеся отрицательно и герб Украины на горсовете висел полгода, на зло оккупантам. В Приазовье в День Независимости Украины вторглись именно войска РФ, перейдя границу без объявления войны. "Ополчение ДНР" имелось лишь в 50 км к северу от Новоазовска и пребывало в "разобранном состоянии". В Интернете тогда выложили видео "зачистки" одного из населенных пунктов россиянами. По нему шли кадыровцы в военной форме с оружием и радостно кричали: "Зачыстка!". В 1939 г. "Минские "финны" шли на финские мины", в 2014 г. чеченцы изображали из себя "народ Донбасса". Руководить такой операцией прикрытия и мог полковник Чепига, имея опыт чеченской войны. Так как дошли до Широкино и все "зачыстылы", а обеспокоенное ОНН не заявило о вторжении российских войск в Приазовье, то можно было считать, что операция прошла успешно и дать полковнику "героя".

Полковник Чепига, особенно после визита в Солсбери, может гордиться – теперь его имя в одном ряду с героем СССР Рамоном Меркадером – убийцей Троцкого, с печально известным Павлом Судоплатовым, более удачливым лондонским отравителем – Андреем Луговым и другими "русскими витязями" яда и кинжала, разной степени известности.

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Герои России

Вехи биографии полковника Чепиги: Великобритания – Украина – Черногория – Нидерланды, откуда он вместе с "Петровым" был выслан полицией по подозрению в организации кибератаки, и наконец, Ичкерия-Чечня, – это история в одним лице истории России как государства-террориста. История, заверенная справкой от Генштаба ВС РФ, что в задании его Главного управления на Хорошевском шоссе, 76-Б в Москве постоянно живут этот и другие "герои России", когда не убывают в загранкомандировки.

Надежней справки от Генштаба ВС России только Мария Захарова, красивей которой только автомат "Калашникова". Остается лишь один вопрос: кто и когда поставит "точку У" в этой слишком затянувшейся истории?

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Автор
Сергей КлимовскийСергей Климовский
Тема
Отравление Скрипаля
Место
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
По словам этого свидуря полковник ГРУ Чепига - "антибиотик широкого спектра действия", такому не грех и вторую золотую звезду вручить, особенно за Иловайск, где бестолковые хохлы сами себя перестреляли с перепугу, а потом решили на Россию свалить, не выйдет хохложопики, никто там российские войска не видел, ни одной фото, ни одного видео, ни одного пленного или трупа, одни рассказы шароварных аватаров разной степени напуганности, а у страха, как известно, глаза велики.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Русский Солдатвсему свое время. А для тебя и таких как ты вся информация вообще сосредоточена в методичке, полученной от куратора. Поэтому сиди в офисе и не засирай популярный сайт своими высерами. От них уже даже не тошнит. Единсвенно, что удивляет - это уровень умственного развития жителей залесья. которые после 5 лет войны все еще делают удивленные глаза и тупо морозятся от той правды, которую периодически узнают из объективных источников, не замусоренных масковской пропагандой.,
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