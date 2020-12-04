Генсек ООН призвал мир объединиться в борьбе с COVID-19

Виктория Довгань Мир 09:30, 4.12.2020 Обновлено: 12:25, 4.12.2020

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны мира объединиться в борьбе с пандемией COVID-19, поскольку болезнь является общим врагом человечества.

Как сообщается на сайте ООН, он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изначально советовала государствам сплотиться, но не все последовали этому совету.

"Когда страны выбирают свой собственный путь, перед вирусом оказываются открыты все дороги", – отметил он на сессии Генассамблеи ООН, посвященной коронавирусу.

Вместе с тем, Гуттериш заверил, что уже в ближайшие недели или месяцы страны начнут получать вакцины от опасного недуга, разработанные учеными. По словам генсека ООН, все государства должны получить к ним равный доступ.

Подытоживая, он признал, что пандемия обострила в мире множество острых социальных проблем.

"Давайте не будем обманываться. Одной вакциной мы не сможем устранить последствия пандемии, которые будут ощущаться еще годы, а может быть и десятилетия", – сказал Гуттериш.

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