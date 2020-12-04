Генсек ООН призвал мир объединиться в борьбе с COVID-19
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны мира объединиться в борьбе с пандемией COVID-19, поскольку болезнь является общим врагом человечества.
Как сообщается на сайте ООН, он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изначально советовала государствам сплотиться, но не все последовали этому совету.
"Когда страны выбирают свой собственный путь, перед вирусом оказываются открыты все дороги", – отметил он на сессии Генассамблеи ООН, посвященной коронавирусу.
Вместе с тем, Гуттериш заверил, что уже в ближайшие недели или месяцы страны начнут получать вакцины от опасного недуга, разработанные учеными. По словам генсека ООН, все государства должны получить к ним равный доступ.
Подытоживая, он признал, что пандемия обострила в мире множество острых социальных проблем.
"Давайте не будем обманываться. Одной вакциной мы не сможем устранить последствия пандемии, которые будут ощущаться еще годы, а может быть и десятилетия", – сказал Гуттериш.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в ООН отметили, что из-за пандемии женщинам приходится делать больше домашней работы, что заставляет их терять возможность двигаться в карьере и получать образование.
По оценкам экспертов, такие обстоятельства могут свести на нет итоги 25-летней борьбы за гендерное равенство.
Тем временем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что успешное применение экспериментальных вакцин позволит человечеству забыть о пандемии.
Напомним, вакцину против COVID-19 от компании Pfizer уже начали распространять в США и ЕС.
А фармкомпания Moderna заявила, что эффективность ее вакцины составила 94,1%, а против тяжелой формы болезни – все 100%.
Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) выяснили, что эта вакцина дает иммунитет минимум на три месяца.