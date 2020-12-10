Генсек ООН предупредил о "вакцинном национализме" в мире

В мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм".

Как сообщает AP, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что бедные люди во всем мире наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в некоторых богатых странах и задаются вопросом, получат ли они прививку.

По его мнению, вакцины нужно рассматривать как "глобальное общественное благо", доступное каждому повсюду на планете, особенно в Африке.

Гутерреш призвал страны помочь в выделении $4,2 млрд в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX – проекта по закупке и доставке вакцин против COVID-19 для беднейших слоев населения мира.

Он считает финансирование COVAX единственным способом гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других развивающихся регионах.

По словам генсека ООН, в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, из которых более 53 тысяч летальные.

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