Генсек ООН предупредил о "вакцинном национализме" в мире
В мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм".
Как сообщает AP, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что бедные люди во всем мире наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в некоторых богатых странах и задаются вопросом, получат ли они прививку.
По его мнению, вакцины нужно рассматривать как "глобальное общественное благо", доступное каждому повсюду на планете, особенно в Африке.
Гутерреш призвал страны помочь в выделении $4,2 млрд в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX – проекта по закупке и доставке вакцин против COVID-19 для беднейших слоев населения мира.
Он считает финансирование COVAX единственным способом гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других развивающихся регионах.
По словам генсека ООН, в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, из которых более 53 тысяч летальные.
Как сообщал OBOZREVATEL:
американский фармацевтический гигант Pfizer снизил свою первоначальную цель по распространению вакцины против коронавируса из-за препятствий в цепочке поставок.
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина получит до 8 миллионов доз вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Препарат будут поставлять несколькими траншами, первый из которых – вероятно, весной 2021 года.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убеждает, что Украина не останется в конце очереди за получением вакцины, несмотря на то, что не является одной из самых богатых стран в мире.