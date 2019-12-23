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23 декабря • обновлено в 11:30
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Из-за Украины? Генсек НАТО заявил о готовности к переговорам с Путиным

1.2т
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью бельгийскому агентству dpa, передает DW. "При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров", – сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО не уточнил, как именно должны выглядеть рамочные условия для его встречи с лидером страны-агрессора.

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Путин и Столтенберг

Путин и Столтенберг

"Россия – наш крупнейший сосед и останется таковым. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими трудными отношениями", – подчеркнул он.

В свою очередь эксперты расценивают слова Столтенберга как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между НАТО и Москвой после оккупации Россией украинского Крыма, а также вторжения на Донбасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что Украина и Грузия обязательно будут членами НАТО, хоть четкие сроки этого пока неизвестны. Поэтому пока страны должны ценить промежуточные стадии на пути к вступлению в Альянс.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Йенс Столтенберг Владимир Путин
Место
Россия
Тег
НАТО
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Хо Хол
Хо Хол
По мнению xpюканов Столтенберг даже пукнуть никак иначе чем из-за Украины, не может.
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Хо Хол
Хо Хол
Денисенко Игорь, после посещения спальни твоей мамаши.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Хо Хол, эта мысль тебе пришла после пол литра боярышника?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Столтенберг готов к встрече с Путиным! А Путин готов? Столтенберг, не по сеньке шапка.
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2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Из-за Украины?" Встав на цыпочки и вытянув тоненькие шейки вопрошают украинцы. Рaгули везде пытаются пришить свое нелепое образование-недогосударство
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