Из-за Украины? Генсек НАТО заявил о готовности к переговорам с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью бельгийскому агентству dpa, передает DW. "При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров", – сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО не уточнил, как именно должны выглядеть рамочные условия для его встречи с лидером страны-агрессора.

Путин и Столтенберг

"Россия – наш крупнейший сосед и останется таковым. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими трудными отношениями", – подчеркнул он.

В свою очередь эксперты расценивают слова Столтенберга как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между НАТО и Москвой после оккупации Россией украинского Крыма, а также вторжения на Донбасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг заявил, что Украина и Грузия обязательно будут членами НАТО, хоть четкие сроки этого пока неизвестны. Поэтому пока страны должны ценить промежуточные стадии на пути к вступлению в Альянс.

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