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25 октября • обновлено в 01:46
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"Маленькие зеленые человечки": генсек НАТО оценил тактику Путина в Крыму

1.3т Читать материал на украинском

Аннексия Крыма Россией является результатом примененной на украинском полуострове гибридной тактики, включающей скрытую военную операцию с использованием "зеленых человечков".

Такое заявление во время пресс-конференции в четверг, 24 октября, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершения первого дня двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

Столтенберг отметил, что гибридные угрозы и гибридные тактики рассматриваются в НАТО как такие, что "поступают из различных направлений от государственных и негосударственных субъектов".

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"И гибридная тактика – это все, от использования скрытой военной операции, маленьких зеленых человечков, как мы видели в Крыму, до дезинформационных кампаний, как мы видели во многих странах НАТО, или кибератак", – сказал генсек.

В связи с этим он подчеркнул, что Альянс адаптируется и меняет структуру, проводя модернизацию своих возможностей в сфере безопасности.

В рамках этого при НАТО был создан оперативный центр по противодействию гибридным атакам.

Иллюстрация. Аннексия Крыма

Иллюстрация. Аннексия Крыма

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, 22 октября Парижский Апелляционный суд отклонил заявление Российской Федерации, которым она пыталась остановить решение о возмещении "Сбербанком" Украине убытков за аннексию Крыма.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Российская военная угроза
Персона
Йенс Столтенберг
Тег
НАТО
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