Генпрокуроры Украины и РФ не приехали, им наплевать, – Лукашенко о вагнеровцах

Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам. kolmovo.ru
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что генеральные прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным боевикам ЧВК Вагнера.
Как сообщает "Интерфакс", журналистам в Минске Лукашенко сказал, что "им наплевать на этих ребят".
В то же время он отметил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным "разобраться по боевикам".
Комментируя ситуацию с задержанными вагнеровцами, Лукашенко также допустил, что ситуацию "спровоцировала третья сторона".
"Мне все равно, это вторично. Главное, чтоб не устроили пожар в центре Минска", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали боевиков российской ЧВК Вагнера.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Беларусь получила от Украины запрос по вагнеровцам.
Александр Лукашенко позвал генпрокуроров России и Украины по делу вагнеровцев.
Путин в телефонном режиме обсудил с Лукашенко задержанных в Минске наемников ЧВК Вагнера.
9 августа Лукашенко заявил, что "никакие вагнеры" не повлияют на отношения его страны с РФ.