Генпрокуроры Украины и РФ не приехали, им наплевать, – Лукашенко о вагнеровцах

Генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск разбираться по задержанным боевикам. kolmovo.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что генеральные прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным боевикам ЧВК Вагнера.

Как сообщает "Интерфакс", журналистам в Минске Лукашенко сказал, что "им наплевать на этих ребят".

В то же время он отметил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным "разобраться по боевикам".

Комментируя ситуацию с задержанными вагнеровцами, Лукашенко также допустил, что ситуацию "спровоцировала третья сторона".

"Мне все равно, это вторично. Главное, чтоб не устроили пожар в центре Минска", – подчеркнул он.

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