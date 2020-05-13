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14 мая • обновлено в 16:26
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Генетика может влиять на тяжесть COVID-19: в Британии начали масштабное исследование

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В Великобритании запустили масштабную научную программу, чтобы узнать, существует ли генетическая предрасположенность людей к тяжелой форме COVID-19.

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Как сообщает Genomics England, в этой программе будут участвовать 20 тысяч человек, которые перенесли или болеют сейчас тяжелой формой COVID-19, и 15 тысяч человек со слабыми симптомами.

По словам главы минздрава Мэтта Хэнкока, понимание того, как генетика влияет на вирус, является чрезвычайно важной информацией.

"С каждым днем мы узнаем все больше об этом вирусе, и понимание того, как генетика может влиять на реакцию людей на вирус, является важнейшей частью этого пазла… Пациенты будут участвовать в исследовании, только если они или их близкие дадут на это согласие", – заявил он.

В Великобритании изучают зависимость формы COVID-19 от генетики

В Великобритании изучают зависимость формы COVID-19 от генетики

РИА Новости

Профессор сэр Марк Колфилд отметил, что благодаря изучению генетики можно обнаружить новые методы лечения.

"Прочитав весь геном, мы сможем выявить вариации, которые влияют на реакцию на COVID-19, и обнаружить новые методы лечения", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи установили, что COVID-19 способен вызвать синдром полиорганной недостаточности.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
вирус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если это исследование обезличено, то зачем согласие пациентов.
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