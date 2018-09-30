Генерал США подсказал, кто может повлиять на Путина

У Германии есть рычаги влияния на Москву, которых нет у других стран, чтобы "сдвинуть" процесс реализации минских договоренностей.

Об этом заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью грузинской телекомпании STV.

"Нам нужно лидерство Германии, чтобы сдвинуть этот процесс. У них есть рычаги в России, которых, мне кажется, у других нет. Нам надо, чтобы россияне дали ОБСЕ выполнять свою работу. Сейчас наблюдателей ОБСЕ не допускают для отслеживания ситуации на границе между Россией и Украиной. Амуниция и техника перевозятся из России в Украину, в Луганскую и Донецкую области", - сказал Ходжес.

По его словам, в мире уже почти "никто не верит" в то, что россияне - "ответственные люди".

"Российский флот мешает мореходности и передвижениям в Азовском море. И это в ближайшие год-полтора может очень серьезно повредить экономике Украины и, в частности, экономике региона вблизи Мариуполя", - отметил Ходжес.

"Они могли бы позволить ОБСЕ делать свою работу. С другой стороны, США вместе с Канадой, Литвой, Польшей и Великобританией помогают обучать украинскую армию. США предоставили много различного оборудования, и сейчас - Javelin, как и в случае Грузии, чтобы помочь Украине стать немного более защищенной", - сказал генерал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению генерала армии Украины Николая Маломужа, если агрессия России будет масштабной, в НАТО будут готовы включить все ресурсы.