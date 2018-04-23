"Раскол и потеря окраин": озвучено будущее России

Россия будет пытаться нагнетать обстановку в Казахстане, чтобы не допустить потери влияния над ним, но вероятность "украинского сценария" спрогнозировать трудно.

"По поводу того, возможен ли вариант "украинского сценария" в Казахстане сейчас спрогнозировать трудно. Единственное, что Россия умышленно нагнетает обстановку, и пытается влиять через русскоязычное население в Казахстане, которого там около 40% с тем, чтобы не допустить дрейв Казахстана в сторону или Китая, или Запада", – сказал в комментарии "Обозревателю" украинский генерал-лейтенант Василий Богдан.

Сейчас, по его словам, система власти в Казахстане обеспечивает ей определенную стабильность, но спецслужбы РФ пытаются сделать все, чтобы не допустить процесс дистанцирования Республики от России.

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"Казахстан является не только членом СНГ, но и ОДКБ (Организации договора коллективной безопасности, - Ред.) Во главе которой стоит РФ. В Кремле этого панически боятся и будут принимать все меры для того, чтобы этого не допустить выхода Казахстана из этих организаций" , – говорит генерал.

Однако, как считает Богдан, при президентства Нурсултана Назарбаева "украинский сценарий" в Казахстане невозможен.

"А как только его не станет – не исключается, если не будет подготовлена планомерная, целенаправленная работа над заместителем, который в полной мере сбережет все, что там сейчас происходит. И конечно, если Россия грубо не вмешается, так как она вмешалась в наши внутренние дела, не осуществит агрессию и т.д.", – пояснил он.

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Также Богдан предупредил президента РФ Владимира Путина, что из-за его политического курса развал России возможен уже в среднесрочной перспективе.

"Перспективы России, если политика Путина не изменится, если он не вернется в международно-правовое поле и не станет оценивать ситуацию и вести себя с позиции здравого смысла, Россию ждет, даже в среднесрочной перспективе, фрагментация, раскол и потеря тех национальных окраин, которые уже начинают осознавать кто они", – сказал он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", переход Казахстана на латинский алфавит, а также отказ от русского языка в пользу казахского, свидетельствует о страхе президента страны Нурсултана Назарбаева быть "съеденным двумя гигантами" – Китаем и Россией.