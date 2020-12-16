Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму, назвав ставленников Москвы оккупантами

Генеральная ассамблея ООН 16 декабря приняла резолюцию, которая, в частноти, призывает усилить международное взаимодействие для прекращения незаконной оккупации Крыма Россией.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, поблагодарив за такое решение партнеров страны. Документ вышел под названием "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

Отметим, в резолюции ООН впервые зафиксировано, что нелегитимные должностные лица органов РФ в Крыму являются "оккупационной властью России".

Скриншот

Скриншот

На сайте Министерства иностранных дел Украины сказано, что резолюция будет способствовать созданию Крымской платформы. Документ также отражает многочисленные нарушения прав человека на захваченном Россией полуострове.

В тексте упоминается термин "гражданские журналисты", что является важным шагом в защите журналистов и активистов, которые работают в условиях оккупации.

"В этом году положения [резолюции] существенно усилены", – подчеркнули в МИД.

Среди других главных тезисов резолюции Организации Объединенных Наций:

Россия не выполняет международные обязательства в сфере прав человека и международного гуманитарного права;

РФ использует пандемию, чтобы вводить в Крыму неоправданные ограничительные меры;

Природные ресурсы Крыма истощаются оккупантом, кроме того, там ведется подрывная хозяйственная деятельность;

Россия не дает жителям Крыма доступ к украинской системе образования, нарушает их религиозные права;

РФ препятствует сохранению национальной идентичности украинцев в Крыму.

Добавим, это уже пятая резолюция Генассамблеи по правозащитной проблематике в оккупированном полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря более 60 стран ООН поддержали проект усиленной резолюции по проблеме милитаризации Россией украинского оккупированного Крыма.