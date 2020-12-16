Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму, назвав ставленников Москвы оккупантами

Генеральная ассамблея ООН 16 декабря приняла резолюцию, которая, в частноти, призывает усилить международное взаимодействие для прекращения незаконной оккупации Крыма Россией.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, поблагодарив за такое решение партнеров страны. Документ вышел под названием "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

Отметим, в резолюции ООН впервые зафиксировано, что нелегитимные должностные лица органы РФ в Крыму являются "оккупационной властью России".

На сайте Министерства иностранных дел Украины сказано, что резолюция будет способствовать созданию Крымской платформы. Документ также отражает многочисленные нарушения прав человека на захваченном Россией полуострове.

В тексте упоминается термин "гражданские журналисты", что является важным шагом в защите журналистов и активистов, которые работают в условиях оккупации.

"В этом году положения [резолюции] существенно усилены", – подчеркнули в МИД.

Среди других главных тезисов резолюции Организации Объединенных Наций:

Россия не выполняет международные обязательства в сфере прав человека и международного гуманитарного права;

РФ использует пандемию, чтобы вводить в Крыму неоправданные ограничительные меры;

Природные ресурсы Крыма истощаются оккупантом, кроме того, там ведется подрывная хозяйственная деятельность;

Россия не дает жителям Крыма доступ к украинской системе образования, нарушает их религиозные права;

РФ препятствует сохранению национальной идентичности украинцев в Крыму.

Добавим, это уже пятая резолюция Генассамблеи по правозащитной проблематике в оккупированном полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря более 60 стран ООН поддержали проект усиленной резолюции по проблеме милитаризации Россией украинского оккупированного Крыма.