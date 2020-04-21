Украина среди авторов: Генассамблея ООН приняла резолюцию о COVID-19

Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 20 апреля, приняла резолюцию об обеспечении глобального доступа к медицинскому оборудованию, лекарств и вакцин для борьбы против COVID-19, одним из главных соавторов которой стала Украина.

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Об этом сообщается на странице Постоянного представительство Украины в организации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Разработку документа инициировала Мексика. Украинские дипломаты выразили благодарность коллегам за конструктивный подход.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о COVID-19: Украина среди авторов

Укринформ

Укринформ

В чем суть резолюции

В документе страны-участницы попросили генсекретаря ООН Антониу Гуттерриша определить те варианты работы с будущим препаратом, которые обеспечат "справедливый, прозрачный, равноправный, эффективный и своевременный доступ к будущим вакцинам от Covid-19".

Обратили внимание также на необходимость принять такие меры для разработки и обмена вакцинами, чтобы "они стали доступными для всех, кто нуждается, особенно в развивающихся странах".

Резолюция, в частности, призвала государства активнее финансировать разработки вакцин и лекарств, использовать цифровые технологии, усиливать международную научную взаимодействие и координацию в борьбе с COVID-19.

Кроме того, документ призывает на уровне каждой страны предотвращать спекуляции, которые могут препятствовать доступу к эффективным лекарственных средствам и медоборудованию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинским ученым и медикам пятыми в мире удалось разработать собственные иммуноферментные тест-системы для определения антител к новому типу коронавируса COVID-19 в организме человека.

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