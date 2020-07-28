Гейтс раскритиковал тесты на COVID-19 и спрогнозировал скорое снижение смертности

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскритиковал систему тестов на коронавирус в США, назвав ее бессмысленной из-за времени, которое уходит на проведение анализов.

В интервью CNBC он назвал тестирование тратой времени и средств. Чтобы дождаться результатов теста, люди самоизолируются на несколько дней.

"Сейчас, когда вы ждете больше трех дней, иногда даже неделю, чтобы получить результат теста, никто не должен платить за это даже один доллар. Это безумие. Вы должны получить их как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других", – заявил Гейтс.

Кроме того, он высказал предположение, что смертность от COVID-19 может снизится к концу 2020 года благодаря противовирусным препаратам, которые используют при лечении больных коронавирусом.

"Вы можете увидеть терапевтическую пользу быстрее, чем защитную", – сказал Гейтс.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологические теории, в которых его обвиняют в причастности к пандемии COVID-19.