Гейтс ответил на конспирологию о его причастности к пандемии COVID-19

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологические теории, в которых его обвиняют в причастности к пандемии COVID-19.

По его мнению, вирус, соцсети и люди, которые ищут очень простое объяснение, сложились в "удручающую комбинацию". Об этом он рассказал в интервью CNN.

Миллиардер напомнил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также разработку лекарств против нее.

"Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, пытаемся убивать людей с помощью вакцин", – возмутился Гейтс.

Распространенную ложную информацию о себе и пандемии коронавируса он также назвал просто "теорией заговора" против него.

Как сообщал OBOZREVATEL, предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что вакцины от COVID-19, когда они будут готовы, сперва нужно направить в те страны, которые в них больше всего нуждаются, а не в те, которые больше заплатят.