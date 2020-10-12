Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом

При пандемии коронавируса человечество сможет вернуться к нормальной течении жизни только в случае разработки доступной и действенной вакцины.

Об этом заявил один из основателей корпорации Microsoft, американский предприниматель и меценат Билл Гейтс. Мнением он поделился в эфире телеканала NBC.

"Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной для всех вакцины", – сказал миллиардер.

По его словам, массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и в конечном итоге покончить с ним.

Отметим, что ранее основатель Microsoft и филантроп спрогнозировал, будто бы пандемия коронавируса закончится, по самым оптимистичным прогнозам, в 2022 году. Сейчас Билл Гейтс занимается благотворительностью вместе с супругой Мелиндой. Его фонд, в частности, производит вакцины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: