Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом
Он выразил убеждение, что мир от пандемии COVID-19 спасет только вакцинация
Такой будущий препарат должен быть не только эффективным, но и доступным
Как известно, фонд миллиардера и филантропа занимается разработкой вакцин
При пандемии коронавируса человечество сможет вернуться к нормальной течении жизни только в случае разработки доступной и действенной вакцины.
Об этом заявил один из основателей корпорации Microsoft, американский предприниматель и меценат Билл Гейтс. Мнением он поделился в эфире телеканала NBC.
"Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной для всех вакцины", – сказал миллиардер.
По его словам, массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и в конечном итоге покончить с ним.
Отметим, что ранее основатель Microsoft и филантроп спрогнозировал, будто бы пандемия коронавируса закончится, по самым оптимистичным прогнозам, в 2022 году. Сейчас Билл Гейтс занимается благотворительностью вместе с супругой Мелиндой. Его фонд, в частности, производит вакцины.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологические теории, в которых его обвиняют в причастности к пандемии COVID-19.
Также он раскритиковал систему тестов на коронавирус в США, назвав ее бессмысленной из-за времени, которое уходит на проведение анализов.
Гейтс анонсировал, что намерен инвестировать в разработку вакцины против малярии, поскольку мир уже скоро может столкнуться с эпидемией, похуже COVID-19.