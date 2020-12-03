Гей-вечеринки в Брюсселе посещали политики из Украины, – организатор

Гей-вечеринки в Брюсселе посещают политики из разных стран, в том числе из Украины.

Как сообщил в интервью польскому изданию Onet организатор таких вечеринок Давид Манжели, их посещают политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании.

Но самыми частыми гостями, по его словам, являются польские и венгерские политики.

Манжели рассказал, что регулярными гостями его вечеринок являются четыре политика из правящей партии Польши "Право и справедливость", однако он отказался назвать их фамилии.

Также гей-вечеринки посещают как минимум девять депутатов из партии "Фидес – Венгерский гражданский союз".

Как сообщал OBOZREVATEL, член партии "Фидес" и депутат Европарламента Йожеф Шайер подал в отставку после того, как его поймали на секс-вечеринке в Брюсселе, которая нарушила карантинные ограничения.

В ней участвовало около 25 человек, преимущественно мужчины. В западной прессе вечеринку описывают как "гей-оргию" (gay gang bang, групповой секс с участием геев).

Когда на мероприятие пришли полицейские, евродепутат попытался сбежать по водосточной трубе, но был задержан. Также среди задержанных оказались несколько дипломатов.

В полиции сообщили, что в помещении обнаружили наркотики. Шайер заявил, что найденные таблетки экстази к нему не имеют никакого отношения.

В последние годы политсила "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана позиционировала себя как партия против равноправия ЛГБТ-сообщества в Венгрии.

Сам Шайер известен как противник однополых браков. Он продвигал поправку в Конституцию Венгрии о том, что брак – это союз исключительно мужчины и женщины.