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ПолитикаЭкономика

''Геббельс отдыхает!'' Украинец разнес пропагандистов Кремля за ложь о Донбассе

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский эксперт, глава Центра стратегических исследований Павел Жовниренко жестко пристыдил российских пропагандистов за наглую ложь о войне на Донбассе, в которой прислужники путинского режима необоснованно обвиняют Украину.

В частности, он заявил, что фейки современных российских СМИ превосходят по цинизму даже пропаганду нацистской Германии. Свое мнение Жовниренко озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Перепалка между украинцем и пропагандистами началась с того, что ведущий передачи спросил у Жовниренко, во что Украина превращает прекрасный украинский народ, комментируя видео с кадрами военной хроники и перемещением техники ВСУ. Едкие слова возмутили эксперта и он поставил россиян на место, укорив их за непрекращающуюся ложь в отношении чужой им страны.

Новости
''Вы боитесь правды!'' Украинец вывел российского пропагандиста в прямом эфире. Видеофакт

"Вы лучше скажите, во что вы превращаете телевидение? Геббельс отдыхает! Вот эта пятиминутка ненависти, которую вы сделали, не делает чести. Это танки, которые направляются на защиту нашей Родины. От агрессора, от оккупанта", — пресек он пропагандиста.

Однако Попов, не желая проиграть в споре с украинцем, начал его упрекать ложными обвинениями в адрес силовиков и представителей власти.

"А что здесь неправда? Азовец — убийца, неправда? Турчинов — убийца, неправда? Богословская с мясорубкой, неправда? Что здесь неправда?" — едко парировал ведущий.

"Он — (азовец. — Ред.) убийца убийц. Турчинов защищает Родину от агрессора, который пришел на нашу землю. Не мы пришли к вам, а вы к нам", — напомнил Жовниренко оппоненту.

В ответ Попов только ехидно подытожил, что Россия якобы "пока еще" не вторгалась на территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жовниренко вывел из себя Попова, назвав Россию отстойником, куда после окончания войны на Донбассе сбегут все террористы.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Павло Жовніренко
Место
Россия
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Глухих Александр
Глухих Александр
рашистские ублюдочные твари.
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сенька разин
сенька разин
Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году к власти пришли украинские националисты, а в стране началась пропаганда русофобии, по накалу не уступающая фашистскому режиму Третьего Рейха.
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Моня
Моня
КАК ЖЕ ТАК? 1.майдауны говорят, что "воны нэ рыбы", а на колени становятся, 2. говорят, что "пэрэмогають", а на Донбассе их долбят как тупое мясо, 3. говорят, что "хэрои нэ вмырають", а их хоронят десятками и сотнями где угодно и как попало, 4. говорят, что они "хазяи" в "своей" стране, а ими правят чужеземцы, 5. говорят, что "здобулы краще жыдтя", а зарплат и пенсий не хватает даже на самые элементарные потребности... И после этого они говорят, что они совсем не тупые и вроде даже "нерыбы"..
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сенька разин
сенька разин
Моня, Новинка на рынке — поляки «продают» украинцев в ФРГ
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