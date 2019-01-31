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/Новости мира

Где-то вздрогнул Путин: еще одна страна отправит корабли на помощь Украине

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Германия готова доставить корабли собственных военно-морских сил в Черное море для поддержки Украины в морском противостоянии с Россией.

Об этом представители немецкого оборонного ведомства заявили во время встречи с делегацией Минобороны Украины в Германии, сообщается на сайте оборонного ведомства.

"Немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе, путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, добиваться освобождения украинских моряков и всесторонней поддержки реформ в секторе безопасности и обороны Украины", – сказано в заявлении.

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Где-то вздрогнул Путин: еще одна страна отправит корабли на помощь Украине

Allcrimea.net

Также украинская сторона во главе с заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолием Петренко проинформировала коллег относительно ситуации вокруг Керченского пролива, результатов военного положения.

Стороны обсудили перспективы украинско-немецкого сотрудничества и сотрудничества в рамках НАТО и ЕС.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Германия
Тег
Керченский пролив
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"добиваться освобождения украинских моряков" Лефортово штурмом брать будут?? Ну а в остальном чисто декларативные заявления.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
А чё, американский Доналд Кук, бесследно пропал в Керченском проливе ?
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "Германия готова доставить корабли собственных военно-морских сил в Черное море". Странная формулировка какая то. Доставить... Своим ходом не могут что ли? Или нерабы будут волоком через всю Европу тащить?)
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