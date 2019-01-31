Где-то вздрогнул Путин: еще одна страна отправит корабли на помощь Украине

Германия готова доставить корабли собственных военно-морских сил в Черное море для поддержки Украины в морском противостоянии с Россией.

Об этом представители немецкого оборонного ведомства заявили во время встречи с делегацией Минобороны Украины в Германии, сообщается на сайте оборонного ведомства.

"Немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе, путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, добиваться освобождения украинских моряков и всесторонней поддержки реформ в секторе безопасности и обороны Украины", – сказано в заявлении.

Allcrimea.net

Также украинская сторона во главе с заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолием Петренко проинформировала коллег относительно ситуации вокруг Керченского пролива, результатов военного положения.

Стороны обсудили перспективы украинско-немецкого сотрудничества и сотрудничества в рамках НАТО и ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Керченском проливе, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные "власти" Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

Самому младшему украинскому моряку Андрею Эйдеру 20 декабря исполнилось 19 лет.

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