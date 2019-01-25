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Где-то напрягся Путин: у Трампа заговорили о военном вмешательстве в Венесуэле

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Госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность военного вмешательства в кризис в Венесуэле в случае угроз находящимся там американцам.

Речь идет о дипломатах, которые остаются на территории боливианской страны, так как свергнутый президент Николас Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, сообщается на официальном сайте Госдепа.

"Правительство полностью скоординировано… У нас работает круглосуточный операционный центр. Мы полностью вовлечены, мы полностью осознаем ситуацию на земле и готовы сделать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность наших людей", − заявил Помпео.

Где-то напрягся Путин: у Трампа заговорили о военном вмешательстве в Венесуэле

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При этом он напомнил, что Вашингтон не признает Николаса Мадуро президентом и поддерживает легитимность "нового временного президента".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 января в столице Венесуэлы Каракасе тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро.

  • Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентомвместо Мадуро.

  • Президент США Дональд Трамп признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После этого Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

  • Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

  • Позже Гуайдо признали еще девять стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

  • Во время протестов на улицах начались столкновения между силовиками и митингующими, в результате которых погибли люди.

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Персоны
Дональд ТрампМайк Помпео
Место
Венесуэла
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Крым Андрей
Крым Андрей
Что же запоют в этот раз певцы за соблюдение "международного права" и демократию?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Зашевелились навозники.По "доброй" традиции,каждый матрасный през должен начать свою войну.Настала очередь Трампа....
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