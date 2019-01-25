Где-то напрягся Путин: у Трампа заговорили о военном вмешательстве в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность военного вмешательства в кризис в Венесуэле в случае угроз находящимся там американцам.

Речь идет о дипломатах, которые остаются на территории боливианской страны, так как свергнутый президент Николас Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, сообщается на официальном сайте Госдепа.

"Правительство полностью скоординировано… У нас работает круглосуточный операционный центр. Мы полностью вовлечены, мы полностью осознаем ситуацию на земле и готовы сделать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность наших людей", − заявил Помпео.

При этом он напомнил, что Вашингтон не признает Николаса Мадуро президентом и поддерживает легитимность "нового временного президента".

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 января в столице Венесуэлы Каракасе тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентомвместо Мадуро.

Президент США Дональд Трамп признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После этого Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Позже Гуайдо признали еще девять стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

Во время протестов на улицах начались столкновения между силовиками и митингующими, в результате которых погибли люди.

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