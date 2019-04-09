"Где Таня? Я ее убил!" Зверское убийство украинки в США обросло жуткими деталями

Муж 23-летней Татьяны Гужвы из Львовщины, которую убили в США, признался ее родным, что это он совершил преступление.

Об этом рассказала одна из родственниц девушки Юлия. Родные начали переживать, когда она не ответила на звонки, а затем на вопрос "Где Таня?" муж заявил: "Я ее убил". Тогда родные Татьяны обратились к друзьям в США, а те – в полицию. Мужчину сразу арестовали, сообщает ТСН.

"Все произошло довольно быстро, мы знали, что он находится в этом районе, у нас было несколько отрядов, которые искали его там", – рассказал Джоди Ворд, начальник отдела полиции Висконсин-Деллса.

Татьяна Гужва

Как выяснилось, мужчине еще с января текущего года было запрещено приближаться к семье, в которой росла его 2-летняя дочка. Теперь бабушка девочки намерена оформить опеку. Правда, для этого ей еще предстоит доказать родственную связь.

Дом, где жила семья. Там Татьяна и погибла

Родные подсчитали, что все расходы и юридическое сопровождение по установлению опекунства обойдется в 50 тысяч долларов, половину суммы уже собрали неравнодушные.

Также решается вопрос о возвращении тела убитой украинки на родину.

Татьяна Гужва с дочкой

Как сообщал OBOZREVATEL, в мексиканском штате Пуэбла зверски убили 37-летнюю украинку Ярославу Ненастину.

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