"Где спасибо?" Трамп рассказал, когда ударит по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл конкретную дату ракетного удара по территории Сирии.

Американский лидер написал в Twitter, что атака может произойти "очень скоро или совсем нескоро".

"Никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может быть очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае США, в частности моя администрация, проделали большую работу по избавлению от "ИГИЛ" в регионе. Где наше "Спасибо Америке?", - сказано в сообщении.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель назвала возможный ракетный удар военной операцией и заявила, что ФРГ не примет участие.

Дональд Трамп

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США заявили о возможном ракетном ударе в ответ на химическую атаку в сирийской Думе, в результате которой погибло 150 человек.

Позже Трамп в Twitter призвал Россию приготовиться к ракетному удару по Сирии. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал Трампа, заявив, что именно так нужно общаться с Россией.

Позже появилась информация, что в Сирии эвакуировали из-за угроз Трампа главный штаб правительственной армии.

Кроме того, министр обороны США Джеймс Мэттис рассказал, что американские военные ждут приказа президента и находятся в полной боевой готовности.

В МИД РФ отреагировали на заявление, назвав ракетный удар попыткой "замести следы" химатаки.