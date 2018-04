"Где спасибо?" Трамп рассказал, когда ударит по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл конкретную дату ракетного удара по территории Сирии.

Американский лидер написал в Twitter, что атака может произойти "очень скоро или совсем нескоро".

"Никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может быть очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае США, в частности моя администрация, проделали большую работу по избавлению от "ИГИЛ" в регионе. Где наше "Спасибо Америке?", - сказано в сообщении.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель назвала возможный ракетный удар военной операцией и заявила, что ФРГ не примет участие.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”