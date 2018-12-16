''Где ранение?'' Видео с избиением пропагандистки РФ вызвало сомнения в сети

Российский пропагандистский канал RT обвинили в распространении сомнительной информации об избиении корреспондентки во время протестов "желтых жилетов" во Франции.

Поводом для этого стало то, что на видео RT с громким заголовком о раненой журналистке, не заметно никаких повреждений. Сами кадры несколько раз перезаливали в сеть.

По словам пользователей, если бы нападение действительно имело место, оператор бы снимал именно девушку, которая стала центром событий, а не массы протестующих французов.

Девушка заявила, что ей разбили лицо во время протестов

"Ну вот, снова то же самое в перезаливе. Ты за что деньги получаешь? Почему прячешь лицо? А где ранение-то? Почему прячут лицо?", "И где она ранена? Девочка просто испугалась и заплакала. Кликбейт. Нехорошо, RT", — написали в комментариях.

За кадром слышно крики, однако саму журналистку не видно Скриншот из видео

При этом, отмечается, что журналистка, которой якобы нанесли серьезный удар, ни разу не продемонстрировала изувеченного, по заявлениям канала, лица. Не обратили никакого внимания на нее и прохожие, что также вызвало удивление.

"Никто пальцами на неё не показывает, глазами вслед не провожает, на помощь бежать не собирается, смотря на все её крики, и — логично предположить, окровавленное лицо. Ведь такое ранение, это не палец на ноге, которое можно и не заметить. Люди же не реагируют никак", — отметили под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото окровавленной журналистки RT France.