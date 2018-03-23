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Николай Травкин
Николай Травкин
Бывший российский политик, Герой Соцтруда, строитель, пенсионэрВсе статьи автора

"Газпром" сдулся

7.9т

Акции "ЛУКОЙЛа" обогнали "Газпром" по капитализации.

Ну, вот, "Наше Всё" и всё, сдулось. Стоит дешевле ЛУКойла.

А какие планы рисовал Миллер по телевизору! Бывало придёт к Путину, проектор включит и…

Трубы налево, трубы направо. Китай намертво привинтили, шагу не шагнёт без нашего газа.

Европу со всех сторон трубами в клещи взяли, а ещё один Северный, да плюс Южный поток доведём до них и поймут, либо санкции снимай, либо зимой как немцы под Москвой.

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В последнее время Миллер, правда, скромнее стал в желаньях. Уже не грозится вывести "Газпром" в чемпионы мировые в энергетической сфере. Наверное кто то из газовиков подсказал, мол, Лёша, ты базар то фильтруй, какое первое место в мире?! Дай бог Сбербанк, да Роснефть из виду не потерять. А тут ещё и Лукойл (по меркам мировым не такая уж и большая кампания) обходит. Или вешай Путину лапшу без журналюг, специалисты ведь по всем странам над тобой потешаются…

Для тех, кто в танке:

Алексей Миллер - один из наиболее эффективных менеджеров гнезда Путина, руководитель "Газпрома". Экономическая миссия - добить и растащить. Почти у цели.

"Газпром" - госкорпорация, которая при Вяхиреве-Черномырдине чуть не в одиночку кормила Россию, покуда она выбиралась из хаоса рухнувшей экономики СССР.

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Автор
Николай ТравкинНиколай Травкин
Место
Россия
Объекты
РоссияГазпром
Источник
Источник:Facebook Николая Травкина
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