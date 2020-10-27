Капец никогда не приходит внезапно. У него есть свои предвестники и признаки. Это все равно как в августе, когда кондиционер гудит на максимуме, не верится в то, что через несколько дней пройдут дожди и жара спадет, а потом уйдет и тепло, а потом – наступит постоянный колотун, сырой и мерзкий. А ведь признаки этой перемены имеются даже в самый жаркий день августа. Утром просыпаешься, а за окном – только карканье и свиста ласточек уже нету, поскольку они знают, когда пора смываться.

То же самое и с нашими выборами. Практически все наблюдатели говорили о ненадлежащем управлении страной в исполнении дилетантов. Самому янелоху европейские функционеры говорили о том, что бездарное руководство его команды будет стоить ему электоральной поддержки, а из МВФ прямо сказали о том, что руководство страной осуществляют "рукожопые недоучки", это цитата из меморандума, присланного телеграммой "молния".

Тем не менее, эти деятели продолжают надувать щеки и имитировать важность и опытность во всех делах. В общем, произошло то, что бывает в киноиндустрии. Актер, за которым закрепилась роль комика, мечтает о роли в драме или трагедии, а когда наконец ее получит и сыграет, приходит понимание, что лучше бы он этого не делал. Так случилось и с выборами, когда зелень получила такую подачу коленом под известное место, что ни одна партия власти, за всю историю Украины еще не получала. Но это – не самый масштабный случай такого явления.

На самом деле, недавние гиганты и "голубые фишки" биржевых рейтингов, Газпром и Роснефть, стоят на грани "грандиозного шухера" и предвестники оного уже звучат в полный рост. Только что Турция отчиталась об открытии гигантского газового месторождения в Черном море, а до этого, такие же гигантские залежи газа, но уже в Средиземном море, обнаружили та же Турция и Израиль. Не просто обнаружили, но уже начали их разработку. А это значит, что на южном фланге Европы формируется огромный потенциал поставок газа для всей Европы или как минимум – для ее Юго-Восточной части, причем – с коротким плечом доставки, а это – реквием по Газпромвским прожектам.

Нечто подобное происходит и с рынком нефти прямо сейчас и в российской прессе уже появляются материалы, тональность которых говорит о том, что там все прекрасно понимают. Более того, там оценивают ситуацию именно как предвестник чего-то совсем нехорошего.

"Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила о восстановлении добычи на всех нефтяных месторождениях страны, а также о возобновлении экспорта сырья со всех наливных портов…

NOC объявляет об отмене состояния форс-мажора на месторождении Эль-Филь и спешит сообщить радостную новость ливийскому народу о полном прекращении ситуации с закрытием всех ливийских месторождений и портов с понедельника, 26 октября…

Нефтяной компании Mellitah Oil and Gas даны инструкции возобновить добычу в Эль-Филе и постепенно в течение ближайших дней вернуть ее производство к прежним показателям в 70 тыс. баррелей в сутки".

Вот так. Выведенная из игры Ливия, куда прибыли сотни Вагнеров и немерянное количество оружия для того, чтобы Москва имела возможность либо контролировать добычу нефти, либо просто заблокировать ее, возвращается в игру. А это будет плюс к тому балансу, который так лихорадочно устанавливала ОПЕК. Причем, вынырнув из войны, Ливия не станет играться в игры с самоограничением, а будет гнать нефти столько, сколько сможет.

Это – предвестник, и если его мало кто видит и понимает его значение, то это никак не влияет на неизбежность грядущих перемен. А это значит, что россиянам прямо сейчас надо закупать соль, спички, крупы и далее – по списку. Те кто не успеют, пускай упрекают уже только себя в нерасторопности.

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