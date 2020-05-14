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15 мая • обновлено в 11:52
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Галлюцинации и голоса в голове: ученые обнаружили побочный эффект COVID-19

17т
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У людей, заразившихся COVID-19, возможно развитие психоза, как побочного эффекта от вируса.

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Как сообщает DailyMail, группа австралийский ученых провела исследование и пришла к выводу, что у 1-4% людей с COVID-19 может развиться психоз. По их словам, это может выражаться в виде галлюцинаций и голосов в голове.

По словам доктора Элли Браун, участвующей в исследовании, эти симптомы необходимо как можно быстрее устранять, иначе это грозит серьезными проблемами.

"Существуют доказательства того, что низкие дозы антипсихотических препаратов эффективны в таких случаях. Также врачи должны обладать хорошими коммуникативными навыками для общения с людьми, которые страдают психозом", – заявила она.

COVID-19 может вызывать психоз

COVID-19 может вызывать психоз

Кроме эффекта от вируса, Браун отметила и влияние внешних факторов – стресса, вызванного пандемией.

"Мы знаем, что психоз, особенно его первые эпизоды, обычно вызваны существенными психосоциальными стрессами. В контексте COVID-19 это может быть стресс, связанный с изоляцией и остальными ограничениями", – подытожила доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии COVID-19 миру грозят массовые проблемы с психическим здоровьем.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
Тег
вирус
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