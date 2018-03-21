"Гаденькая провокация": в МИД РФ ответили на "отставку" Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что информация об отставке главы МИД Сергея Лаврова является "гаденьким элементом провокации".

"Это, конечно, новое слово в журналистике. В жизни нет, а в журналистике да. Объясню. Мы неоднократно комментировали слухи о перестановках в правительстве, "планах Лаврова" и тд. Чего только не читали. Оперативно отвечали, писали опровержения, комментировали. Готова еще раз "на бис" повторить. Формирование правительства является прерогативой руководства страны, а процедура прописана в Конституции", – написала она на своей странице в Facebook.

Она добавила, что в январе журналисты спросили у Лаврова, какими будут его планы, когда правительство сложит полномочия после "выборов Путина".

"У нас есть Конституция Российской Федерации, которая четко определяет порядок формирования Правительства. Я Вас уверяю, что этот порядок будет в полной мере сохранен. Что касается меня, то я не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу нашего Министерства. Сейчас это моя главная задача", – процитировала Захарова слова Лаврова.

По ее словам, материал издания RTVI об отставке главы МИД РФ "закручен поинтереснее".

"Якобы сам просится, а президент не отпускает. Такой, знаете ли, элемент гаденькой провокации. Разлетелось по СМИ и телеграм-каналам моментально - в лучших деревенских традициях. Теперь рассказываю. При подготовке этой публикации в МИД никто из RTVI не обращался. Это раз. Два. Позвонила сама уточнить, откуда дровишки и не к Дню ли рождения Сергея Викторовича подарочек? "А у него сегодня День рождения?", - вот так просто ответили мне кураторы объективности", – сообщила представитель МИД.

Она похвасталась, что Лаврова поздравил глава МИД Японии, подарив торт в виде футбольного мяча.

"И ведущий ток-шоу на Первом, вышедший в эфир в майке с фотографией Сергея Викторовича, и газета Коммерсантъ, скрыть праздник от общественности у нас не получилось. Странно получается: про "тайные планы" Лаврова RTVI знает, а про не тайные вехи биографии - нет. Три. Никаких источников, как я поняла, у канала нет, то есть это даже не сплетня. Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу", – отметила Захарова.

По ее мнению, публикация об отставке Лаврова – "что-то вроде фейка". Она предположила, что это "по недосмотру".

"Хотя, кто знает. Почему я уверенно говорю о том, что в основе лежит что-то вроде анонимки? Лет 6 назад раздается звонок: Мария Владимировна, Вы Путину писали? - спокойно спрашивает женский голос. Я? Путину? - а ведь при всей абсурдности вопроса односложно не ответишь: вдруг имеется в виду документ, доложенный "куда надо", где ты являешься соавтором. И пусть твоя подпись сороковая, но ведь формально ты числишься "соисполнителем по документу", – рассказала она.

Захарова заявила, что девушка ей зачитала документ.

"Ну, просьбу ему направляли, что устали, что Вам тяжело работается, что надоело все и хочется побольше отдыхать? Вот: "Дорогой Владимир Владимирович, прошу больше никогда не отправлять меня в командировки, особенно в Нью-Йорк, не повышать меня в должности, а лучше и вовсе уволить, а то моя малютка скучает по маме". И подпись "Мария Захарова", – сообщила она.

Захарова добавила, что запомнила слово "малютка" навсегда. А когда ей через кадровую службу передали текст заявления, она нашла там массу интересного: паспортные данные, социальную информацию и тд.

"Оказалось - анонимка, но от моего имени. Потом выяснили и кто писал, и что такие "письма счастья" приходили не только мне. В данном случае статья RTVI очень напоминает именно подобный жанр. Думаю, так и есть - сайт какой-нибудь перепечатали с анонимным комментарием, и готова информационная бомба", – подчеркнула она.

Представитель МИД захотела услышать разъяснения от телеканала.

"В любом случае, хотелось услышать разъяснения телеканала. Позиция: раз это не так - опровергните, на мой взгляд, здесь не очень уместна. Потому что крайне провокативна, как и сама статья", – резюмировала Захарова.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта RTVI сообщал со ссылкой на источники, что Лавров не войдет в состав нового правительства.