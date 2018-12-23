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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Гаагский отсчет пошел: Кремлю будет сложнее врать про ''защиту русскоязычного населения''

2.8т

Гаагский отсчёт пошёл.

ОБСЕ назвала преступления в Чечне "ясными" и "неопровержимыми". И указала России на перспективу Международного уголовного суда.

Пока РФ рассказывала басни о "распятых мальчиках" в Украине, на постоянном Совете ОБСЕ был представлен доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чеченской Республике. Доклад стал итогом расследования, проведённого в рамках так называемого "Московского механизма", впервые инициированного против Российской Федерации.

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Теперь Кремлю будет сложнее врать про "защиту русскоязычного населения" и "ущемление прав русскоязычных".

То ли ещё будет!

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Место
Россия
Тег
Международный уголовный суд в Гааге
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Для украинского отупевшего быдла: "ОБСЕ назвала преступления в Чечне "ясными" и "неопровержимыми". И указала России на перспективу Международного уголовного суда." Для людей способных проверить информацию, автор доклада: "Бенедек уже предложил России, руководству Чечни и международной организации свои рекомендации, составленные на основе результатов изучения ситуации в республике."
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что ЭТО было? Я вот не понимаю, неужели киевский режим думает, что бомбёжки школ и больниц Донбасса все забудут? Всё равно, всей нацистской пиздобратии придётся отвечать за все преступления. Мы за этим проследим...
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Файбер Моня
Файбер Моня
".. а ще говорять, що ми, українцi дурнi та на наiвнi, але ми не дурнi, ми просто сало любимо..", - Парубiй ))
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