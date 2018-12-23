Гаагский отсчёт пошёл.
ОБСЕ назвала преступления в Чечне "ясными" и "неопровержимыми". И указала России на перспективу Международного уголовного суда.
Пока РФ рассказывала басни о "распятых мальчиках" в Украине, на постоянном Совете ОБСЕ был представлен доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чеченской Республике. Доклад стал итогом расследования, проведённого в рамках так называемого "Московского механизма", впервые инициированного против Российской Федерации.
Теперь Кремлю будет сложнее врать про "защиту русскоязычного населения" и "ущемление прав русскоязычных".
То ли ещё будет!
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