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Гаагский трибунал приговорил экс-президента Сербии к пожизненному заключению

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В среду, 20 марта, Гаагский трибунал приговорил экс-президента Сербии Радована Караджича к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.

Об этом сообщает Reuters. Таким образом, экс-лидеру боснийских сербов увеличили 40-летний срок лишения свободы, определенный ранее.

Его признали виновным в преследовании, терроре, убийствах, депортации мирного населения.

Новости
Экс-президента Сербии отдали под трибунал

Судьи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов поддержали осуждения Караджича за геноцид мусульман в связи с резней в Сребренице в 1995 году во время боснийской войны и указали, что приговор, вынесенный судом первой инстанции, был слишком легким, учитывая тяжесть его преступлений и ответственности.

Радован Караджич

Радован Караджич

Отметим, в 2016 году ему был вынесен обвинительный приговор Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии, согласно которому Караджич должен быть провести в тюрьме 40 лет. Однако защитники 73-летнего экс-лидера сербов обжаловали решение суда в апелляции.

Сам Караджич почти не отреагировал на то, как судья зачитал приговор, который означает, что он проведет остаток своей жизни за решеткой. После оглашения решения в зале прозвучали аплодисменты.

Отдельно судьи отклонили апелляцию обвинения против оправдания Караджича по второму обвинению в геноциде в той же войне.

Радован Караджич на суде в 2016 году

Радован Караджич на суде в 2016 году

Радован Караджич на суде в 2016 году

Радован Караджич на суде в 2016 году

Отмечается, что десятки выживших и родственников жертв боснийской войны 1992-1995 годов собрались, чтобы посмотреть трансляцию окончательного решения суда по делу Караджича.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Караджич, приговорили к 40 годам тюрьмы за военные преступления, попросился на свободу за плохих условий в тюрьме.

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Место
Сербия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А шо там Хуйло, уже на подходе к Гааге?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Когда на скамье подсудимых окажется бывший Генсек НАТО Хавьер Солан и его шавка Уэсли Кларк вместе с Джорджем Бушем за бомбёжки Сербии, вследствии чего погибло около 2000 человек и них 400 детей?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Carpenter Oleg, их убили кацапы.
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Белый господин
Белый господин
А по сути он делал то же самое, что Порошенко. Боролся за единство своей страны. Убивал врагов, которые хотели отнять кусок Сербии.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Белый господин, нахуй пошел, кацапидар!
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