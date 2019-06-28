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G20 стартовал в Японии: все подробности масштабного саммита

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В японской Осаке 28 июня открылось двухдневное заседание лидеров стран Большой двадцатки (G20).

В ходе запланированных четырех сессий стороны обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю, и вопросы окружающей среды, сообщает ТАСС.

Главным ожидаемым событием на саммите "большой двадцатки" должна стать встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп и Путин обсудят положение дел в Украине, Сирии, Иране, Венесуэле. Кроме того, темой для разговора станет вопрос ядерного разоружения.

Новости
Переговоры Путина и Трампа стартовали в Японии: все подробности онлайн

На саммите планируется также затронуть тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий.

В сфере экологии основное внимание будет уделено проблеме огромного количества пластикового мусора, загрязняющего мировой океан. Как ожидается, Япония предложит инициативу к 2050 году сократить до нуля выбросы пластиковых отходов в океан.

Помимо лидеров государств G20 в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили.

OBOZREVATEL следит за ходом событий:

8:20 Иванка Трамп и Джаред Кушнер участвуют во встрече президентов России и США в Осаке.

8:10 Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин начали переговоры в рамках саммита G20. Перед встречей за закрытыми дверями, лидеры сделали несколько заявлений для прессы.

7:45 Премьер Великобритании Тереза Мэй на встрече с Путиным в Осаке потребует выдачи британскому правосудию двух россиян, обвиняемых по делу об инциденте в Солсбери

"Я собираюсь сделать позицию Британии относительно событий в Солсбери абсолютно ясной. Мы полагаем, что эти лица должны быть преданы правосудию", - заявила она.

t.me/skabeeva

t.me/skabeeva

7:40 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20.

Во время встречи лидеры стран обсудили широкий спектр вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, а также стабилизацию Ливии и региона африканского Сахеля.

7:30 Церемония фотографирования на саммите.

G20 стартовал в Японии: все подробности масштабного саммита

t.me/SolovievLive

7:10 Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин вместе пришли на церемонию фотографирования участников и обменялись несколькими фразами перед началом саммита. Американский лидер похлопал российского коллегу по плечу.

7:05 Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла, несмотря на слухи о болезни.

G20 стартовал в Японии: все подробности масштабного саммита
G20 стартовал в Японии: все подробности масштабного саммита

7:05 Президент России Владимир Путин прибыл в Осаку, его встретили заученной на русском языке фразой: "очень приятно".

G20 стартовал в Японии: все подробности масштабного саммита

7:00 В Осаке повышенные меры безопасности: улицы перекрыты, полиция на каждом углу.

G20 стартовал в Японии: все подробности масштабного саммита

t.me/dimsmirnov175

G20 стартовал в Японии: все подробности масштабного саммита

t.me/dimsmirnov175

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Тема
Саммит G20 в Японии
Место
ЯпонияОсака
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Boss Fima
Boss Fima
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. На данный момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов в нацвалютах. Одним из вариантов рассматривается создание шлюзов между российским и китайским аналогами национальных платежных систем. Полностью выстроить алгоритм к 2020 году. на платежи в рублях и юанях будут переходить прежде всего крупнейшие компании с госучастием из традиционных секторов российского экспорта. При этом расчеты в нацвалютах будут производиться в том числе по уже заключенным в долларах контрактам. В целом объем торговли товарами и услугами между Россией и Китаем по итогам 2018 года вырос на 24 процента — до 114,2 миллиарда долларов. На долю товаров пришлось 108,3 миллиарда.
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Kalita Ivan
Kalita Ivan
Нехорошо, могли бы Зеленского позвать, хотя на организацию вечернего шоу...
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
С нетерпением ждём анонсированные Чугункиным встречи Зеленского с Путиным на саммите
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