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"Фулиганы шалили": всплыл интересный нюанс о громком провале России в ПАСЕ

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За день до голосования по кандидату на пост вице-президента ПАСЕ от России Леонида Слуцкого делегаты получили письма с доказательствами его сексуальных домогательств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп Борислав Береза. В большей степени именно это, как отметил он, повлияло на исход голосования.

Политик добавил, что на электронную почту членов организации пришли ссылки на статьи изданий The Guardian, BBC и DW о скандалах вокруг Слуцкого.

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Иллюстрация. ПАСЕ провалила голосование по Леониду Слуцкому

Иллюстрация. ПАСЕ провалила голосование по Леониду Слуцкому

Коллаж

"Я спросил их, а то, что он под санкциями Евросоюза не влияло? Ответили, что санкции – это отдельный вопрос, но вице-президент ПАСЕ, который практикует сексуальный харассмент – это за гранью всего возможного", – написал нардеп.

"В общем, они говорят, что эта рассылка была очень грамотным нашим ходом. О чем они говорят, я не понял. Это, наверное, какие-то фулиганы шалили", – добавил он.

Береза подчеркнул, что "даже если уже все кем-то решено заранее, то есть механизмы и инструменты, которыми можно эти решения изменить". "Главное работать в этом направлении", – подытожил политик.

Напомним, ранее украинская делегация оспорила возможность назначения Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ.

Согласно правилам процедуры, кандидаты, предложенные национальными делегациями, объявляются избранными без голосования. Однако, если есть запрос на голосование по крайней мере двадцатью представителями или заместителями в отношении одного или нескольких кандидатов, они избираются тайным голосованием.

25 июня на закрытом голосовании члены ассамблеи не поддержали кандидатуру россиянина. Он набрал 101 голос из 198, а для его избрания требовалось минимум 158. На повторном голосовании Слуцкий получил 105 голосов "за" и 154 "против".

По словам Березы, делегаты ПАСЕ считают подставой то, что на пост вице-президента был выдвинут кандидат, обвиняемый в сексуальных домогательствах.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Столица

Как писал OBOZREVATEL:

  • В феврале 2018 года три журналистки, работающие в Государственной Думе России, на условиях анонимности заявили о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Сам же политик опровергал эти обвинения и пригрозил телеканалу судебным иском.

  • Позже журналист российской службы ВВС Фарида Рустамова также обвинила в сексуальных домогательствах депутата Слуцкого.

  • Кроме этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что несколько лет назад Слуцкий некорректно повел себя с ней. Однако комиссия Госдумы РФ по этике оправдала его поведение и депутат не понес наказания.

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Персоны
Борислав БерезаЛеонид Слуцкий (депутат)
Теги
ПАСЕРоссияУкраинасекс скандалСексуальные домогательстваполитика
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
За день до голосования по кандидату на пост вице-президента ПАСЕ от России Леонида Слуцкого делегаты получили письма с доказательствами его сексуальных домогательств......Кажется я знаю кто отправил эти письма))))))
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