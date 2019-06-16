"Ф*шистов в обиду не дадим!" Топ-пропагандиста Путина уличили в скандальной выходке

Главный пропагандист путинского режима Дмитрий Киселев оскандалился оправданием экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, который поддерживает фашизм.

Последний был вынужден уйти в отставку после того, как его уличили в сговоре с представительницей окружения главы РФ Владимира Путина за поддержку на выборах. Однако Киселев заявил, что карьеру политику разрушили, воспользовавшись его нетрезвым состоянием. Фрагмент бредового спича пропагандиста проанализировала в своем шоу украинская журналистка Янина Соколова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Хайнц Штрахе "ИноСМИ"

В частности, главный рупор Кремля заявил, что Штрахе "химически превратили курительными смесями в другого человека" и заставили отвечать за свои "действия во сне". По версии Киселева, это было сделано из-за того, что пронацистская Австрийская партия "Свобода", которую возглавляет одиозный политик, поддерживает Россию и аннексию Крыма.

Такая логическая цепочка возмутила Соколову и она жестко прошлась по наглой лжи топ-спикера путинской пропаганды.

"Какую же х*йню приходится городить Киселеву, чтобы в ваших глазах оправдать этого товарища! Вам интересно почему он так изъ*бывается? Чем хорошим известна его партия, кроме любви к России, и кто же этот гер Штрахе?" – обратилась она к зрителям.

После этого журналистка привела биографическую справку об австрийце, в которой рассказала о его поддержке фашистских и нацистских движений, начиная с ранней молодости.

Дмитрий Киселев BBC.com

"Нет, ну это он, наверное, в молодости был фашистом. Ну, кто в молодости не был шебутной? А Хайнц просто собирался с друзьями, одевал красивую форму и отрицал Холокост. Ну, сейчас он точно изменился, лидер партии, и какой! Партия "Свобода" – австрийская ультраправая политическая партия. Эту партию создали недобитые фашисты. Класс! А в 2016 году руководство подписало официальное соглашение о кооперации и сотрудничестве с кем бы вы думали?! Правильно! С партией "Единая Россия", – акцентирует внимание Соколова.

"Как же так получилось, что Россия поссорилась со всеми союзниками, с которыми победила фашизм, и теперь дружит и поддерживает только фашистов? Оказывается, самое главное в фашизме не то, что это – бл*дская, подлая и человеконенавистническая идеология. Самое главное в фашизме – как фашисты относятся к России. Если поддерживают курс Путина – то они молодцы. И мы наших фашистов в обиду не дадим!" – с сарказмом добавила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова разгромила Киселева за антисемитскую риторику в передаче к 9 Мая. В ней он заявил, что во Второй мировой войне народам СССР была отведена роль победителей, а евреям – роль жертв Холокоста.

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