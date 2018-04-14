Постановление о блокировке Telegram — "сигнал", один из первых шагов обустройства власти в новом санкционном пространстве — зондаж и разведка боем.

Не обольщайтесь насчет простоты обхода блокировки — как заметил Дуров, вам ее, может, и вовсе не придется обходить. Идея Кремля в другом — расчертить вольное пространство пунктирами и флажками, объявив пунктир обязательным. Сама вольность общения становится нелояльной, безотносительно к его содержанию. Содержание не может быть человеческим, если форма выражения предписана ему извне, - пишет Глеб Павловский для Сноб. - Заявлен принцип единственного окна в ФСБ для всех, кто общается — друг с другом и с миром. Теперь либо-либо, или с миром, или с другом. То и другое вместе исключено. Ликвидируется пространство живой неопределенности — где ты и с теми, и с этими, и с нашими, и с ненашими.

Русская жизнь сложна тем, что раздвоена. Русский триста лет живет на два дома, из которых национален только один, и отказывается от ограничения мира. Давным-давно такой эксперимент по денационализации русских начинал было Сталин, да сдох. Теперь предлагают продолжить, вытесняя из русской жизни ее цветущую сложность.

Российская система, потеряв ощущение границ, наугад их придумывает. Но в данном случае она сильно рискует. Запрет Telegram — то есть чего-то бытового, повседневного — создал удобный для молодежи и общества предмет демонстративного неподчинения. ФСБ пригласило миллион человек к игре "А ну-ка, отними!". Игра тем веселей, что ни наказать за нее, ни помешать толком — нельзя. Не потому ли саму блокировку несколько отсрочили?

Интересно наблюдать, как глупая рыба входит в рыбацкую вершу. Ее ведет туда последняя извилина, выпрямленная до невозможного: идея "зеркальных мер". Зеркальные ответные меры — то, что делает игрока легко предсказуемым и ведет к проигрышу и разорению.