В США арестовали связанного с Украиной бизнесмена: в чем обвиняют

В США арестовали бизнесмена украинского происхождения, гражданина Штатов Андрея Кукушкина. Его подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании Дональда Трампа.

Об этом сообщает CBS SF. Такое же обвинение накануне было предъявлено бизнесменам Игорю Фруману и Льву Парнасу. В деле есть и четвертый подозреваемый – Дэвид Коррейя.

Отметим, последних обвиняют в сговоре с целью скрыть источник происхождения взносов в избирательные кампании двоих кандидатов на политические должности в американском штате Невада.

Вклады по 10 тысяч долларов делались в интересах российского бизнесмена, который хотел получить лицензию на бизнес по распространению марихуаны. Финансирование политических кампаний в США в интересах иностранных деятелей запрещено.

Фруман и Парнас Коллаж

По данным Федеральной избирательной комиссии США, одним из примеров незаконного финансирования кампании республиканцев было установлено в мае 2018 года, когда они пожертвовали 325 тысяч долларов через фонд America First Action.

Согласно обвинительного заключения, 46-летний Кукушкин, в отличие от Парнаса и Фрумана, не обвиняется в дополнительном сговоре с целью скрыть выплату неназванному члену Конгресса, чтобы продвинуть "интересы по крайней мере одного чиновника украинского правительства".

Кукушкин был арестован в Сан-Франциско утром 10 октября. По словам помощника руководителя нью-йоркского отделения ФБР Уильяма Суини, изначально он предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско. Согласно судебным протоколам, ему взяли под стражу до слушания в пятницу.

Ожидается, что позже Кукушкин будет переведен в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения.

Андрей Кукушкин CBS SF

Напомним:

В США 10 октября задержали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали адвокату президента Дональда Трампа в связанных с Украиной делах.

Они занимались сбором средств в комитете, помогавшем адвокату Руди Джулиани в расследовании дела демократа Джо Байдена.

По данным СМИ, они также работали на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Вскоре бизнесменов взяли под стражу. Сумма залога – миллион долларов для каждого.

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019-го Игорь Фруман и Лев Парнас подали иск в суд против бизнесмена Игоря Коломойского с требованием компенсации морального ущерба на сумму 200 млн гривен.

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