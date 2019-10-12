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13 октября • обновлено в 01:04
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В США арестовали связанного с Украиной бизнесмена: в чем обвиняют

1.2т Читать материал на украинском

В США арестовали бизнесмена украинского происхождения, гражданина Штатов Андрея Кукушкина. Его подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании Дональда Трампа.

Об этом сообщает CBS SF. Такое же обвинение накануне было предъявлено бизнесменам Игорю Фруману и Льву Парнасу. В деле есть и четвертый подозреваемый – Дэвид Коррейя.

Отметим, последних обвиняют в сговоре с целью скрыть источник происхождения взносов в избирательные кампании двоих кандидатов на политические должности в американском штате Невада.

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Вклады по 10 тысяч долларов делались в интересах российского бизнесмена, который хотел получить лицензию на бизнес по распространению марихуаны. Финансирование политических кампаний в США в интересах иностранных деятелей запрещено.

Фруман и Парнас

Фруман и Парнас

Коллаж

По данным Федеральной избирательной комиссии США, одним из примеров незаконного финансирования кампании республиканцев было установлено в мае 2018 года, когда они пожертвовали 325 тысяч долларов через фонд America First Action.

Согласно обвинительного заключения, 46-летний Кукушкин, в отличие от Парнаса и Фрумана, не обвиняется в дополнительном сговоре с целью скрыть выплату неназванному члену Конгресса, чтобы продвинуть "интересы по крайней мере одного чиновника украинского правительства".

Кукушкин был арестован в Сан-Франциско утром 10 октября. По словам помощника руководителя нью-йоркского отделения ФБР Уильяма Суини, изначально он предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско. Согласно судебным протоколам, ему взяли под стражу до слушания в пятницу.

Ожидается, что позже Кукушкин будет переведен в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения.

Андрей Кукушкин

Андрей Кукушкин

CBS SF

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019-го Игорь Фруман и Лев Парнас подали иск в суд против бизнесмена Игоря Коломойского с требованием компенсации морального ущерба на сумму 200 млн гривен.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
политика скандалы расследование
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