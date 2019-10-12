В США арестовали связанного с Украиной бизнесмена: в чем обвиняют

В США арестовали бизнесмена украинского происхождения, гражданина Штатов Андрея Кукушкина. Его подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании Дональда Трампа.
Об этом сообщает CBS SF. Такое же обвинение накануне было предъявлено бизнесменам Игорю Фруману и Льву Парнасу. В деле есть и четвертый подозреваемый – Дэвид Коррейя.
Отметим, последних обвиняют в сговоре с целью скрыть источник происхождения взносов в избирательные кампании двоих кандидатов на политические должности в американском штате Невада.
Вклады по 10 тысяч долларов делались в интересах российского бизнесмена, который хотел получить лицензию на бизнес по распространению марихуаны. Финансирование политических кампаний в США в интересах иностранных деятелей запрещено.
Фруман и Парнас
Коллаж
По данным Федеральной избирательной комиссии США, одним из примеров незаконного финансирования кампании республиканцев было установлено в мае 2018 года, когда они пожертвовали 325 тысяч долларов через фонд America First Action.
Согласно обвинительного заключения, 46-летний Кукушкин, в отличие от Парнаса и Фрумана, не обвиняется в дополнительном сговоре с целью скрыть выплату неназванному члену Конгресса, чтобы продвинуть "интересы по крайней мере одного чиновника украинского правительства".
Кукушкин был арестован в Сан-Франциско утром 10 октября. По словам помощника руководителя нью-йоркского отделения ФБР Уильяма Суини, изначально он предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско. Согласно судебным протоколам, ему взяли под стражу до слушания в пятницу.
Ожидается, что позже Кукушкин будет переведен в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения.
Андрей Кукушкин
CBS SF
Напомним:
В США 10 октября задержали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали адвокату президента Дональда Трампа в связанных с Украиной делах.
Они занимались сбором средств в комитете, помогавшем адвокату Руди Джулиани в расследовании дела демократа Джо Байдена.
По данным СМИ, они также работали на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
Вскоре бизнесменов взяли под стражу. Сумма залога – миллион долларов для каждого.
Как писал OBOZREVATEL, в июле 2019-го Игорь Фруман и Лев Парнас подали иск в суд против бизнесмена Игоря Коломойского с требованием компенсации морального ущерба на сумму 200 млн гривен.
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