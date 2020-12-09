Французский министр признался, что он гей и решил бороться с гомофобией в Польше и Венгрии

Министр по делам Европы во французском правительстве Клемент Бон впервые публично заявил о своей гомосексуальности, что происходит довольно редко среди политиков в этой стране.

Признание он сделал в интервью журналу TÊTU, который пишет на тему ЛГБТ. Чиновник также заявил о намерении бороться с гомофобией в Польше и Венгрии.

В беседе Бон сказал, что он гей и для него не проблема говорить это. По его словам, гомосексуальность не станет препятствием для работы в правительстве.

Министр подчеркнул, что одной из его задач является поддержка ЛГБТ-сообщества в странах, где их права нарушаются. Речь идет о Польше и Венгрии.

"Как у министра по делам Европы, у меня есть дополнительная ответственность. Я должен бороться с нетолерантностью", – пояснил он.

В частности, чиновник намерен посетить в 2021 году "свободные от ЛГБТ польские зоны" – несколько муниципалитетов и регионов, где объявили о неприятии "ЛГБТ-идеологии" на своей территории, чтобы запретить проведение маршей равенства и других подобных мероприятий.

Бон также выступил против ограничения прав женщин на аборты в Польше.

В свою очередь Reuters уточняет, что каминг-аут среди политиков Франции – редкое явление. Прошлый раз в гомосексуальности признался 36-летний бывший министр цифрового развития Мунир Махжуби – это произошло в 2018 году.

Как сообщал Конституционный суд Польши признал неконституционным законодательство, которое разрешало женщинам делать аборты в некоторых случаях. Это вызвало протесты в стране, в результате чего правительство отложило ужесточение закона о запрете абортов.