Французские спортсмены заразились коронавирусом в Ухане еще в октябре? Появились сенсационные данные

Французские спортсмены могли заразиться коронавирусом COVID-19 еще в октябре прошлого года на Всемирных военных играх, которые прошли в эпицентре распространения пандемии в китайском городе Ухань.

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Как пишет Daily Mail, у некоторых спортсменов были тяжелые симптомы, похожие на грипп, во время мероприятия, которое проходило с 18 по 27 октября. В соревнованиях приняли участие 10 тысяч атлетов, в том числе 402 из Франции.

"Многие спортсмены на Всемирных военных играх были очень больны", – рассказала чемпионка мира по современному пятиборью Элоди Кловель.

COVID-19 появился гораздо раньше, чем о нем заявили

Также изданию стало известно, что у торговца рыбой, который был госпитализирован в парижскую больницу с подозрением на пневмонию 27 декабря, обнаружили коронавирус. При этом он не ездил за границу.

Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о новом заболевании только через четыре дня после того, как француз уже находился в больнице, а карантин в Ухане ввели еще через 24 дня.

"Исследование показало, что этот вирус распространяется настолько быстро, что, если бы чиновники действовали на три недели раньше, они бы сократили количество случаев заболевания на 95%. Даже если на одну неделю раньше – можно было бы сократить число больных на две трети", – пишет газета.

В публикации указывается на один случай, который произошел в аэропорту Уханя 18 сентября 2019 года. В этот день местная таможня получила экстренное сообщение о том, что пассажир на входящем рейсе плохо себя чувствует и испытывает затруднения с дыханием.

В аэропорту объявили аварийный режим, персонал надел защитные маски. Однако позднее государственные СМИ сообщили, что это была тренировка перед Всемирными военными играми, на которой отрабатывалась ситуация якобы с появлением нового коронавируса.

Тем не менее, даже в январе китайские лидеры не позволили экспертным группам расследовать вирус, заставили замолчать врачей, которые пытаясь предупредить граждан, и отказались признать, что передача вируса от человека произошла до 20 января.

В свою очередь, ВОЗ призвала страны проверить на COVID-19 анализы, взятые осенью 2019 года, еще до начала эпидемии.

Как писал OBOZREVATEL, китайский врач из Уханя Чжан Цзисянь еще в декабре сообщил местным властям о неизвестном вирусе, который распространяется среди людей.

Первым публично заявившим об опасной болезни был доктор Ли Венлян. 30 декабря он опубликовал сообщение в соцсети и был наказан полицией за "распространение ложных новостей". Он умер от коронавируса 7 февраля.

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