Французские СМИ сравнили Путина с Бондом и усомнились в вакцине от COVID-19

Во Франции СМИ сравнили президента России Владимира Путина со спецагентом после его заявления о регистрации российской вакцины от коронавируса.

В частности, газета Liberation поместила на обложку нового номера фото главы РФ в роли агента "007" о шприцом в руках. При этом в статье на эту тему приводятся комментарии экспертов, которые усомнились в эффективности российского препарата от COVID-19.

Так, на обложке издание Путина изображен в костюме Джеймса Бонда. Тогда как вместо пистолета у него в руках шприц с российской вакциной от коронавируса.

Изображение сопровождается подписью "Завтра не умрет никогда" по аналогии с одним из фильмов бондианы.

Путин с вакциной от COVID-19 на обложке французской газеты Liberation (liberation)

Отметим, что в номере также опубликована статья швейцарского эксперта-генетика Франсуа Баллу. В ней быстрое появление коронавирусной вакцины от РФ он назвал "политическим шагом российского лидера".

"Скорость, с которой российский президент объявил (о вакцине. – Ред.), удивляет", – сказал Баллу.

Скриншот (Twittwr Libération)

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