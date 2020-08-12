Французские СМИ сравнили Путина с Бондом и усомнились в вакцине от COVID-19
Во Франции СМИ сравнили президента России Владимира Путина со спецагентом после его заявления о регистрации российской вакцины от коронавируса.
В частности, газета Liberation поместила на обложку нового номера фото главы РФ в роли агента "007" о шприцом в руках. При этом в статье на эту тему приводятся комментарии экспертов, которые усомнились в эффективности российского препарата от COVID-19.
Так, на обложке издание Путина изображен в костюме Джеймса Бонда. Тогда как вместо пистолета у него в руках шприц с российской вакциной от коронавируса.
Изображение сопровождается подписью "Завтра не умрет никогда" по аналогии с одним из фильмов бондианы.
Отметим, что в номере также опубликована статья швейцарского эксперта-генетика Франсуа Баллу. В ней быстрое появление коронавирусной вакцины от РФ он назвал "политическим шагом российского лидера".
"Скорость, с которой российский президент объявил (о вакцине. – Ред.), удивляет", – сказал Баллу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава РФ Владимир Путин заявил о регистрации российской вакцины от COVID-19. Он отметил, что его дочь сделала такую прививку.
В России указали на странный момент с вакцинацией дочери Путина от коронавируса.
Помимо этого, США и Европа раскритиковали российскую вакцину от COVID-19.
В ВОЗ сдержанно отреагировали на "прорывную" российскую вакцину от коронавируса.
Советник американского президента Келлиенн Конуэй заявила, что российская вакцина прошла очень мало клинических тестов, а ее одобрения без последней, третьей, фазы испытаний – безответственный шаг.
Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко также раскритиковал российскую вакцину от COVID-19.
Директор Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подверг сомнению безопасность вакцины от коронавируса с РФ.