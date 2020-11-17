Франция заявила о победе над пиком второй волны COVID-19: статистика в мире и Украине на 17 ноября. Обновляется

Марина Лисничук Мир 05:02, 17.11.2020 Обновлено: 05:09, 17.11.2020

Коронавирус в мире уже поразил более чем 55,3 млн человек, больше полумиллиона из которых – украинцы. За минувшие сутки им заразились еще 504 567 жителей планеты.

Накануне во Франци заверили, что после повторного введения общенационального карантина преодолели пик второй волны COVID-19 и взяли контроль над пандемией. А в Чехии из-за жесткого локдауна зарегистрировали наименьшее количество новых инфицирований впервые с 4 октября – менее 2 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 545 689 человек. Умерли 9697 пациентов, выздоровели – 244 197.

  • Ученые прогнозируют, что по состоянию на 29 ноября общее количество больных коронавирусом в нашей стране составит от 720 до 737 000.

  • В Минздраве в очередной раз заявили, что ситуация с распространением болезни вышла из-под контроля, однако локдаун в Украине, по примеру других государств, возможен при двух условиях.

  • А вот раввины со всего мира помолились за выздоровление украинского президента Владимира Зеленского от COVID-19.

  • В то же время государствами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 11,3 млн), Индия (больше чем 8,8 млн) и Бразилия (больше 5,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 12-я.

  • Коронавирус унес жизни уде более чем 1,3 млн человек в мире, но почти 38,5 млн смогли побороть его. Так, согласно официальной статистике, активными больными остаются примерно 15,5 млн жителей планеты.

  • Хотя итальянские ученые предположили, что COVID-19 мог распространиться за пределы Китая раньше, чем предполагалось. В частности, в Италии он якобы появился еще в сентябре 2019 года.

COVID-19 в мире заразились более 55,3 млн человек
Worldometers
Данные по коронавирусу в странах мира
Worldometers

Главное за 17 ноября:

  • Выпуск вакцины против COVID-19 от компаний BioNTech и Pfizer вполне может знаменовать собой начало конца пандемии. Однако, как пишет DW, для ее доставки в разные страны мира потребуются огромные транспортные и логистические ресурсы. Причина: новый препарат необходимо хранить при температуре -70°C, а после размораживания его срок годности составит только около пяти дней при температуре 2-8 градусов.

  • Ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центрального университета Ульма (Германия) назвали напитки, которые могут "убить" коронавирус.

  • Победивший на выборах президента США Джо Байден призвал Дональда Трампа к взаимодействию по COVID-19. По мнению демократа, нежелание республиканца принять результаты выборов 2020 года может помешать новой администрации в борьбе с коронавирусом в стране.

  • В Запорожье COVID-19 лечат в спартанских условиях, врачи массово увольняются. OBOZREVATEL рассказал эксклюзивные данные о катастрофе в регионе.

  • 32-летний житель Канады Езин Аль-Кайси придумал шлем для защиты от коронавируса. Изобретатель использует его во время поездок на работу в метро Торонто. Защитное приспособление закрывает голову и грудь, а также имеет забрало.

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