Франция заявила о победе над пиком второй волны COVID-19: статистика в мире и Украине на 17 ноября. Обновляется
Коронавирус в мире уже поразил более чем 55,3 млн человек, больше полумиллиона из которых – украинцы. За минувшие сутки им заразились еще 504 567 жителей планеты.
Накануне во Франци заверили, что после повторного введения общенационального карантина преодолели пик второй волны COVID-19 и взяли контроль над пандемией. А в Чехии из-за жесткого локдауна зарегистрировали наименьшее количество новых инфицирований впервые с 4 октября – менее 2 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 545 689 человек. Умерли 9697 пациентов, выздоровели – 244 197.
Ученые прогнозируют, что по состоянию на 29 ноября общее количество больных коронавирусом в нашей стране составит от 720 до 737 000.
В Минздраве в очередной раз заявили, что ситуация с распространением болезни вышла из-под контроля, однако локдаун в Украине, по примеру других государств, возможен при двух условиях.
А вот раввины со всего мира помолились за выздоровление украинского президента Владимира Зеленского от COVID-19.
В то же время государствами-лидерами по количеству заражений остаются США (более 11,3 млн), Индия (больше чем 8,8 млн) и Бразилия (больше 5,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке – 12-я.
Коронавирус унес жизни уде более чем 1,3 млн человек в мире, но почти 38,5 млн смогли побороть его. Так, согласно официальной статистике, активными больными остаются примерно 15,5 млн жителей планеты.
Хотя итальянские ученые предположили, что COVID-19 мог распространиться за пределы Китая раньше, чем предполагалось. В частности, в Италии он якобы появился еще в сентябре 2019 года.
Выпуск вакцины против COVID-19 от компаний BioNTech и Pfizer вполне может знаменовать собой начало конца пандемии. Однако, как пишет DW, для ее доставки в разные страны мира потребуются огромные транспортные и логистические ресурсы. Причина: новый препарат необходимо хранить при температуре -70°C, а после размораживания его срок годности составит только около пяти дней при температуре 2-8 градусов.
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