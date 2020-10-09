В части Франции решили ввести жесткие ограничения из-за коронавируса

Правительство Франции приняло решение о введении ограничительных мер в Лионе, Сент-Этьене, Лилле и Гренобле из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Они вступят в силу в субботу, 10 октября, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, сообщило французское издание Le Mond.

"В последние дни ситуация в нескольких мегаполисах ухудшилась. Ежедневно все больше и больше людей заражаются", – сказал он.

Бары в этих городах закроют, в ресторанах будут применять дополнительные меры безопасности.

Дижон и Клермон-Ферран переходят в состояние повышенной готовности, заявил Веран. Такая мера принимается во Франции в случае, если уровень инфицирования в населенном пункте превышает 250 случаев заражения на 100 тыс. человек, а не менее 30% коек в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

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